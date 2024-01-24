Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Demir çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde demir çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 22:08 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demir çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde demir çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir demir ve çelik fabrikasının boyahanesinde çıktı. Boyahanede yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için 20 itfaiye aracı geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yarım saatte büyümeden söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında boyahanede hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe son nefeste!
        Fenerbahçe son nefeste!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalar
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de demir çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de demir çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Lise öğrencilerinden şehidin ailesine mektup: Haklarıdır ayaklarına değmiş...
        Lise öğrencilerinden şehidin ailesine mektup: Haklarıdır ayaklarına değmiş...
        Doktorları darp eden sanığa tahliye
        Doktorları darp eden sanığa tahliye
        Kocaeli'de 3 doktoru darbetmekle suçlanan sanıklar hakim karşısında
        Kocaeli'de 3 doktoru darbetmekle suçlanan sanıklar hakim karşısında