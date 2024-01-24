İlk kez konuştu: Arda Güler, Real Madrid'den ayrılacak mı?

Arda Güler ise hakkındaki transfer iddialarının ardından geleceğiyle ilgili ilk defa konuştu.

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Defansa Central'de yer alan habere göre; Arda Güler, kulübün kendisinden beklentisinden memnun ve bu konuda kulübe minnettar. Genç oyuncu, bu nedenle acele etmemesi ve sakin kalması gerektiğini düşünüyor. Real Madrid'in de Arda'nın kulübün içindeki durumundan memnun olduğu kaydedildi.