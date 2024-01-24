Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek Uluslararası Adalet Divanı yargıçları, Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunun devlet öncülüğünde bir soykırım olduğu yönündeki suçlamalarının ardından İsrail'e karşı acil tedbir kararı alıp almayacaklarına Cuma günü karar verecek.

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarının devlet öncülüğünde bir soykırıma dönüştüğü suçlamasına yönelik kararı cuma günü ilan edeceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı en üst düzey mahkeme olan Uluslararası Adalet Divanı'nın yetkilerinden biri 1948 Soykırım Sözleşmesi'nden doğan ihtilaflarda hüküm vermek.

Güney Afrika tarafından 29 Aralık’ta açılan davada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin "soykırım niteliğinde" olduğu vurgulanıyor.

Dava dilekçesinde, İsrail’in "Gazze'deki Filistinlileri daha geniş bir ulusal, ırksal ve etnik grubun parçası olarak yok etmeye yönelik özel bir niyete" sahip olduğu savunuldu.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirten Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının derhal askıya alınması için, ihtiyati tedbir kararı çıkarılmasını istedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail hükümetinin Gazze’deki uygulamalarını kendi ülkesindeki “apartheid (ırk ayrımcılığı) rejimiyle” kıyaslıyor.