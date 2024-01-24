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        Haberler Yaşam Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde

        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde

        Japonya'da düzenlenen Miss Japonya Grand Prix 2024 güzellik yarışmasının kazananı Ukrayna doğumlu Carolina Shiino oldu. Shiino'nun kazanmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı 'Japonlara benzememesi' sebebiyle duruma tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:17
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        Ukrayna doğumlu 26 yaşındaki model Carolina Shiino, pazartesi açıklanan sonuçlarla birlikte Miss Japonya 2024 güzellik yarışmasının kazananı oldu.

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        Sosyal medya kullanıcıları 'Japonlara benzememesi' sebebiyle kazanan ismi eleştirdi.

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        5 yaşında Japonya'ya taşınarak Nagoya'da büyüyen Shiino, yarışmaya katılırken yaptığı konuşmasında "Japonlardan farklı görünmenin sosyal hayatımda yarattığı birçok zorluk vardı.

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        İnsanlara Japon olduğumu söylediğimde beni kabul etmiyorlardı. Bu gibi zorlukları birçok insanın yaşadığını biliyor ve onları cesaretlendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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        "ÖZÜMDE JAPON OLDUM"

        Miss Japonya yarışmasının ilk vatandaşlığa alınmış yabancı uyruklu modeli olan Shiino, eylülde aldığı Japon vatandaşlığını paylaşarak, "Yakın zamanda Japon vatandaşlığı aldım. Ukraynalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim ve 5 yaşındayken Japonya'ya taşındım.

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        Japon gibi görünmeyebilirim ama Japonya'da büyüdükçe özümde Japon oldum ve Japon olarak tanınmak istediğim için vatandaşlığa kabul başvurusunda bulundum. Kelimenin tam anlamıyla Japon olduğum için çok mutluyum" demişti.

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        2015'de Miss Japonya unvanını alarak Miss Universe'de Japonya'yı temsil eden Eliana Miyamoto da annesi Japon, babası Afro-Amerikalı olması sebebiyle aynı zorlukları yaşadığını belirtmişti.

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        Miyamoto, farklı ırklardan ebeveynlere sahip insanların toplum içerisinde zor durumlarla karşılaştıklarını ve çok fazla benzer mesaj aldığını ifade etmişti.

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        *Haberin görselleri DHA ve Carolina Shiino'nun Instagram hesabından servis edilmiştir

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        #Miss Japonya
        #Miss Japa
        #Carolina Shiino
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