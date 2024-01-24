Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde

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İnsanlara Japon olduğumu söylediğimde beni kabul etmiyorlardı. Bu gibi zorlukları birçok insanın yaşadığını biliyor ve onları cesaretlendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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"ÖZÜMDE JAPON OLDUM" Miss Japonya yarışmasının ilk vatandaşlığa alınmış yabancı uyruklu modeli olan Shiino, eylülde aldığı Japon vatandaşlığını paylaşarak, "Yakın zamanda Japon vatandaşlığı aldım. Ukraynalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim ve 5 yaşındayken Japonya'ya taşındım.