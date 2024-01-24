Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.088,49 %1,74
        DOLAR 30,2258 %-0,13
        EURO 33,0560 %0,68
        ALTIN 1.975,30 %0,31
        FAİZ 42,92 %0,54
        GÜMÜŞ GRAM 22,22 %1,88
        BITCOIN 39.802,00 %1,53
        GBP/TRY 38,6148 %0,54
        EUR/USD 1,0928 %0,72
        BRENT 79,99 %0,55
        ÇEYREK ALTIN 3.229,01 %0,29
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçinin vergisine %10 sınırı çağrısı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        HAK-İŞ’ten işçi için adil vergi çağrısı

        HAK – İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üye işçilerin tamamının temmuz ayından itibaren yüzde 27'lik üçüncü vergi dilimine girdiğini belirtti. Arslan, kriz döneminde kiralara getirilen yüzde 25 sınırı gibi işçilerden alınan gelir vergisinin de yüzde 10'la sınırlandırılmasını istedi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 24.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAK –İŞ Konfederasyonu ve Hizmet – İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet – İş’in 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşçilerin ödediği yüksek vergilerden yakınan Arslan, 2002 yılında çalışanların 16 asgari ücret kadar gelirden sonra ikinci vergi dilimine girdiğini, eğer asgari ücret vergi dışı bırakılmasaydı, bu yıl dördüncü ayda asgari ücretli çalışanların yüzde 20 vergi dilimine girmiş olacaklarını söyledi. Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Enflasyon oranlarının bile üzerinde vergi geçiş oranları ne yazık ki ücretleri aşağıya çekiyor. Misal, ocak ayında imzaladığımız sözleşmeyle 100 lira alan bir arkadaşımız, ücret zammına rağmen aralık ayında 70 lira almak zorunda kalıyor. Bu kabul edilemez bir şey. TÜİK'in son dört yıldaki rakamlarına baktığımız zaman emekçilerin gayri safi milli hasıladan aldığı pay yüzde 34'lerden yüzde 27'ye düşmüş. Aynı dönemde sermayenin aldığı pay ise yüzde 50'lerden yüzde 54'e çıkmış. Dolayısıyla yüksek enflasyonun olduğu dönemler, emekçilerin kaybettiği dönemler olmuştur."

        REKLAM

        Arslan, Türkiye'nin belirli meslek grupları ve kesimler için vergi vermeme cenneti olduğunu belirtti. Vergi sisteminin çalışanlar başta olmak üzere yakaladığından vergi almak üzerine işlediğini kaydeden Arslan, büyük kazançlar ve servetler elde edenlerin çalışanlar kadar vergi vermediğini söyledi. Arslan, şöyle konuştu:

        "Üstat Necip Fazıl'ın 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa' sözü var. İnanın böyle bir adaletsizlik olmaz. Biz vergideki bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için ciddi bir çalışma başlattık. Bu konuda uzman ve akademisyenleri bir araya getirdik. Yaklaşık iki aydır çalışıyorlar. Çalışmamız tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu çalışmada, mevcut vergi sistemini masaya yatıracağız ve Türkiye nasıl bir vergi sistemine geçmeli konusunu ele alacağız."

        “İŞÇİNİN VERGİSİ YÜZDE 10’LA SINIRLANSIN”

        Arslan, kriz döneminde kiralara getirilen yüzde 25 sınırı gibi işçilerden alınan vergilere de sınırlama getirilmesini, bütün çalışanların vergi diliminin bir süre yüzde 10 ile sınırlandırılmasını istedi. Bu süre içerisinde makul bir vergi düzeni getirilmesi gerektiğini kaydeden Arslan, Almanya’da, çalışanlardan çocuk sayısına göre vergi alındığını vurgulayarak Türkiye’de de benzer bir sisteme geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

        KAMU İŞÇİLERİ İÇİN EK ZAM

        HAK-İŞ Başkanı Arslan, kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü geçen yıl mayıs ayında imzalandıklarında iyi bir zam aldıklarını hatırlattı. Arslan, yüksek enflasyon nedeniyle aradan geçen sürede imzaladıkları sözleşme ile sağlanan ekonomik kazanımlarının erdiğini belirtti. Kamu işçilerine ek zam verilmesi konusunda TÜRK-İŞ ile birlikte hareket ettiklerini kaydeden Arslan, yürürlük süreleri farklı olan sözleşmelerin tamamı için enflasyon artı iyileştirme yapılması konusunda çağrıda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hak-İş
        #Mahmut Arslan
        #gelir vergisi
        #Kamu işçisi
        #EK ZAM
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"