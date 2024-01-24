Başakşehir - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir ile karşılaşıyor.

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor.

Hafta sonu bir diğer İstanbul temsilcisi Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşan Rams Başakşehir, mücadelede 1-0 öne geçse de karşılaşmanın son bölümlerinde gelen gole engel olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlik ve 1 puanla ayrıldı.

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Böylece ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran turuncu lacivertliler, kendi sahalarında da 7 maçtır yenilgi yüzü görmezken bu mücadelelerin 5'inde galip gelmesini bildi.