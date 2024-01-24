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        Başakşehir - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Başakşehir - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 54 puan ve averajla lider olarak girdi. Başakşehir ise ligde 7 maçtır yenilgi yüzü görmezken bu mücadelelerin 5'inde galip gelmesini bildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 19:01 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:47
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        STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

        HAKEM: Abdulkadir Bitigen

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir ile karşılaşıyor.

        Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

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        Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor.

        Hafta sonu bir diğer İstanbul temsilcisi Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşan Rams Başakşehir, mücadelede 1-0 öne geçse de karşılaşmanın son bölümlerinde gelen gole engel olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlik ve 1 puanla ayrıldı.

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        Böylece ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran turuncu lacivertliler, kendi sahalarında da 7 maçtır yenilgi yüzü görmezken bu mücadelelerin 5'inde galip gelmesini bildi.

        7 EKSİK

        Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamıyor.

        Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemiyor.

        Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almıyor.

        32. RANDEVU

        RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, 32. kez kozlarını paylaşıyor.

        İki takım arasında daha önce ligde oynanan 31 müsabakada Fenerbahçe 17 kez galip gelirken, RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

        Fenerbahçe'nin 46 golüne, turuncu-lacivertliler 33 golle yanıt verdi.

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