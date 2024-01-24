Burak Sergen boşandı
Burak Sergen, 2021'de evlendiği Nihan Ünsal ile evliliğini noktaladı. Ünlü oyuncu, eşinin kendisine ihanet ettiğini iddia etmişti
Burak Sergen, 2021'in mart ayında koronavirüse yakalanmış ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Zor günleri atlattıktan sonra ünlü oyuncu, sevgilisi Nihan Ünsal ile aynı yılın haziran ayında evlenmişti.
Ancak Burak Sergen, üç ay sonra aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtı. Kısa süre içerisinde de Ünsal'ın, İzmirli iş adamı Özer Kocer ile fotoğrafları basına yansıdı.
Yaşananların ardından Burak Sergen, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı:
"Müvekkilim Burak Sergen'in üç yıllık nişanlılık süresinden sonra 03.06.2021 tarihinde derin bir sevgi ve güven hissiyle evlendiği Nihan Ünsal Sergen ile ilgili 05.10.2021 tarihinde yazılı, görsel ve sosyal medyada çıkan haberler ve görsel medyada yayınlanan fotoğraflar, müvekkilim ve yakın çevresinde şaşkınlık ve şok etkisi yaratmıştır. Bilindiği üzere kısa bir süre önce ağır derecede Covid geçirerek uzun bir tedavi sürecinden çıkan ve derhal rol aldığı dizinin çekimlerine, işine dönen müvekkilim henüz rahatsızlığının verdiği etkiyi bile atamamışken, çok güvendiği ve aşkla bağlı olduğu eşi Nihan Ünsal Sergen'in yazılı ve görsel basına yansıyan ihanet görüntüleri ile sarsılmış, derin bir hayal kırıklığı ve üzüntüye gömülmüştür. Elbette ki müvekkilim bu ihanet karşısında gereğini yaparak boşanma davası başta olmak üzere ilgili tüm hukuki süreci bugünden itibaren başlatmıştır.
Bu olay sebebiyle; müvekkilim iyi günde, kötü günde her daim yanında olan, onu sevgi ve hayranlıkla takip eden ve yaşanan son derece çirkin bu son durumdan üzüntü duyan tüm yakınları, sevenleri ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duymuş bulunmaktayız. Saygılarımızla...
Burak Sergen vekili Av. Uğur Sıtkı.
BOŞANDILAR
Çift, bugün boşandı. Burak Sergen'in avukatı Uğur Sıtkı, "Müvekkilim Burak Sergen ile eski eşi Nisan Ünsal arasında süre gelen boşanma davası tarafların boşanması kararı ile sonuçlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.
Oyuncu da bu açıklamayı sosyal medya sayfasında yer verdi.
NAFAKA İSYANI: HAPSE GİRMEKTEN KORKUYORUM
Oyuncu Burak Sergen ile 2018'de anlaşmalı olarak boşandığı Işıl Sergen arasındaki nafaka krizi sürüyor. 19 yıl süren evlilikten Cansın adında bir oğlu olan Burak Sergen, nafakayı ödemekte zorlandığını söylemişti. Bu duruma isyan eden Sergen, üç ay hapis cezası aldığını açıklayarak eski eşine tepki göstemişti.
"HASTALIĞIM SONRASI NAFAKAYI ÖDEYEBİLMEK İÇİN ÇALIŞTIM"
Oyuncu, "Nisan 2021'de koronavirüse yakalanan ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, "Covid-19 döneminde ağır bir hastalık geçirdim. Buna rağmen yine setlere gittim. Sırf nafaka ödeyebilmek için çalıştım. Nafaka 70 bin TL'ye çıktığı için ödeyemedim. Çünkü ödeyecek durumum yok. Mahkeme kararıyla 20 bin TL'ye çekilirse ödeyeceğim, kaçmıyorum ki!" diyerek sitemini dile getirmişti.