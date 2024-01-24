Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan "uzay kanunu" açıklaması

Milli Uzay Programı çerçevesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kacır, Türkiye'de ilk defa bilimsel bir olayın bu kadar toplumsallaştığına işaret etti.

Gelecek günlerde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birkaç bağlantı daha yapacaklarını söyleyen Kacır, cuma günü Bursa'da saat 14.00'te Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) gençlerle birlikte Gezeravcı'ya çevrim içi bağlanacaklarını, daha sonra Hatay, Samsun, Diyarbakır'dan okulların da Gezeravcı ile görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

"10 YIL BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Gezeravcı'nın döndükten sonra Türkiye'de şehirleri gezeceğini, daha sonra Türk devletlerine ziyaretlerde bulunacağını belirten Kacır, kendisiyle 10 yıl birlikte çalışacakları bilgisini verdi.

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Kacır, Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesinin Türkiye için bir fırsat olduğunun altını çizerek, TEKNOFEST'lerle ilgiyi artırdıkları uzay ve teknoloji alanının artık temel bilimlere ulaştığını anlattı.

"MECLİS'E UZAY KANUNU GÖTÜRMEK İSTİYORUZ"

Uzay sanayi için de bunun milat olacağını belirten Kacır, şöyle devam etti:

"İnşallah peşinden meclise uzay kanununu götürmek istiyoruz. Hazır bir uzay kanunu taslağımız var. Türkiye Uzay Ajansının (TUA) çalışmalarını da daha güçlü şekilde yapmasını sağlayacak bir taslak hazırlamıştık. Cevdet Yılmaz Bey'in ofisi de onun üzerinde çalışıyor. İnşallah bu işi milletvekillerimize sunmak istiyoruz. Onu hızlandıracağız. Peşinden bir uzay teknoloji geliştirme bölgesini Ankara'da kuracağız. Zaten bu milli uzay hedefleri içerisinde olan bir projeydi. Türkiye inşallah uzay sanayine savunma sanayindeki gibi bir başlangıç yapacak. Biz şimdiye kadar kendi uydularımızı yaptık bunlar önemli projeler. Ama dünyada uzay ekonomisi çok hızlı büyüyor. 5-6 yıl içerisinde 1 trilyon dolara geleceği öngörülüyor. Dolayısıyla bunu kaçırmayalım. Kanun, çoğunlukla TUA'nın uzun vadeli projeler başlatmasına imkan tanıyacak düzenlemeleri kapsayacak. Savunma sanayindeki gibi uzayı da müstakil bir alan haline getirmek istiyoruz. Herhangi bir bilimsel çalışma alanının ötesinde müstakil bir sanayi kolu olarak da uzayı geliştirmek istiyoruz."

"PROJELERDEN TÜRK SANAYİNE PAY ALMAK İSTİYORUZ"

Bakan Kacır, Türkiye'de bazı faaliyetlerin daha konsolide hale gelmesi gerektiğini belirterek, bazı izinlerin, üretim süreçlerinin daha verimli yürütülmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Barışçıl uzay çalışmalarında çok geniş bir işbirliği ağına her zaman açık olduklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Her ülkenin farklı kabiliyetleri var. Bu ziyaretimizde ABD'nin hem özel hem kamu müesseseleriyle NASA ve Axiom Space firmasıyla yoğun görüşmeler yaptık. Axiom Space, uzay istasyonunun yenilenme projesini üstlenmiş. Yeni modüller ekleyecekler uzay istasyonuna ve mevcut istasyonu emekli edecekler. Bunların hepsinin yaşam ömürleri var. Bu projelerden biz Türk sanayine pay almak istiyoruz. Türk sanayinin buralarda tedarikçi olmasını istiyoruz. Ben gerçekten savunmadaki kabiliyetimizi iyi bildiğimden, uzay endüstrisinde de bizim sanayimizin çok güçlü şekilde rol oynayabileceğine inanıyorum. Onlar buraya gelecekler, birlikte çalıştaylar yapacağız. Sanayi kapasitemizi onlara tanıtacağız. Sanayicilerimize orada yürüyen projeleri daha fazla anlatacağız. Bu misyonu birkaç yıl sonra geri dönüp baktığımızda buradan neşet etmiş bir uzay sanayinin doğuşuna vesile olsun istiyoruz. Diğer ülkelerle de insanlı misyon için vaktiyle Rusya ile de görüşmeler yaptık. Gelecekte pek çok ülkeyle bunu yapabiliriz. Uzay zaten dünyada olup bitenlerin hala en az yansıdığı alandır. Alper Gezeravcı'nın bulunduğu istasyonda Rus kozmonotlar da var. Barışçıl bir alan olduğu için yeryüzünde ne kadar çekişme olursa olsun oraya minimum seviyede yansıyor. Bu da insanlığın geleceği için iyi bir şey. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin menfaatine olan bir projeyse herkesle görüşürüz."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.