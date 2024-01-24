Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, babasının fabrikaya ürün indirmek için geri manevra yaptığı tır ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi

AA'nın haberine göre, M.T, Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde'de bir iş yerine ürün indirmek için geri manevra yapan ve babası D.T'nin kullandığı tır ile duvar arasına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Baba D.T. gözaltına alındı. *Haberin görseli AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.