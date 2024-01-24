"Yok yok. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Galatasaray camiası içindeki insanlar bilir, telefonlara çıkacak vakit bulamıyorum. Böyle bir düşünce olsa derim. İletişim kurar insan. 9 yaşında kızım okul başkanı oldu, tüm arkadaşlarıyla tek tek konuştu. Ben üyelerimizin çoğuyla görüşemiyorum. Telefonlara cevap veremiyorum. Herkesten özür diliyorum. Seçim oldukça karıştırılmak isteniyor. Net ifade ettim. Yönetim olarak bildiğim herkesin, bu konuda görüşü net. Genel kurulu kararıdır seçim. Bu gayreti, özveriyi gösteren, Galatasaray için fedakarlık yapan ağabeyimiz Dursun Başkan'ın devam etmesidir. Projeler var, bunların tamamlanması lazım. Böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmadı."

8 Şurada Paylaş!









TRANSFER VE SOL BEK AÇIKLAMASI

Soru: Sol bek, orta saha transferi var mı? Gelecek gidecek oyuncular konusunda hangi aşamadayız?

"Değerli bir takımımız var. Hakikaten Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı biliyoruz. Çok becerikli oyuncularımız var. Ülkemizde şöyle bir şey var, Galatasaray'da bir miktar daha fazla belki de, geçen seneki Kaan Ayhan şimdi ne kadar başarıyla birçok pozisyonda mücadele ediyor. Barış da öyle. Çok iyi oynayan bir kaptanımız var. Oyunculara sabretmiyoruz, zaman vermiyoruz.

Belli mevkilere transfer olabilir. Kış transfer dönemi çok kısıtlı bir dönem. Geçen seneki takımın planlaması içinde doğru adımlar atmak lazım. Sonuçta uzun sözleşme olursa, 2-3 sene bile olsa kontenjan dolduruyorsunuz. Kış transferinde seçenek azdır."