Erden Timur'dan flaş açıklamalar! Transfer, şampiyonluk, başkan adaylığı, maaş ödemeleri...
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda şampiyon olacaklarına inançlarının tam olduğunu belirten Timur, transfer ve başkanlık seçimiyle ilgili de flaş ifadeler kullandı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erden Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"GERÇEKLERİ TARİH YAZAR, TARİHİ DE G.SARAY"
"Önce bir yazıdan bahsedeceğim. Bizim soyunma odamızda, Ali Sami Yen Stadyumu'nda bir yazı yazar, 'Tarihi kimler yazar? Tarih, hayal edeni yazar. Hayallerinin peşinden gideni, kendine güveneni, yürekli olanı, yüreğini koyanı yazar. Tarih inananı yazar. Gerçekten isteyeni, inat edeni, imkansızı deneyeni, vazgeçmeyeni yazar. Tarih hiç durmadan çalışanı, en yukarıdakini yazar. Başarılı olanı, başarıyı paylaşanı yazar. Sadece birlikte olanlar tarih yazar. Şimdi Galatasaray için bir tarih daha yazmanın zamanı geldi. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray!" Bu bizim soyunma odamızda her daim yazan bir yazıdır. Oyuncularımız bu yazıyı okuyarak soyunma odasına girer. Bu Galatasaray'ın kültürünü gösterir."
"ŞAMPİYONLUK MEŞALESİ YANDI BİR KERE"
"Tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Başta başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz, Okan Hocamız, kulübümüzde her zaman gayret eden, stadyumdan Florya'ya, mağazalarımızdan Kalamış'a Ada'ya kadar her bir birimimizde çalışan, emek veren arkadaşlarımız burada bizlere çay veren kardeşlerimiz, hepimiz, her zerremizle hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. İliklerimize kadar bu duygu her birimize işlemiş durumda. Artık şampiyonluk meşalesi yandı bir kere."
"YÜZDE 90 HABERLER YALAN"
"İnancımızda 1 milim bile geri adım atmamamız gerekiyor. Farklı zorluklar, farklı spekülasyonlar, manipülasyonlarla birçok zorluk varmış gibi gösterilecektir. Tüm camiamızla oyuncularımıza sahip çıkmak gerekiyor. Kaan Ayhan, Zaha, Demirbay birçok oyuncumuzla ilgili çok eleştiriler yapıldı. Icardi'nin bile alışması zaman aldı. Bu şampiyonluk yürüyüşünde tüm taraftarımızın biraz daha sabırlı olması lazım. Sosyal medyada bizi karıştırmak isteyen, yalan haberler uyduranlara, yalan haberlere inanmaması lazım. Çok fazla örnek var. Tüm samimiyetimle söylüyorum, tahmini yüzde 90 haberler yalan."
"G.SARAY'IN GÜNDEMİNDE SEÇİMİN S'Sİ BİLE YOKTUR"
"Bu sezonun dayanışma ve konsantrasyon sezonu olacağını söylemiştim. Dayanışma, zor zamanda olur. Kuruluş ve kurtuluş ruhuyla olur. Dayanışma, her koşulda birbirine sahip çıkmaktır. Bunu tüm bileşenleriyle hissediyoruz. Galatasaray bütünleştiği ve kenetlendiği zaman kaldıramayacağı kupa yoktur. Mayıs ayı, şampiyonluk ayıdır. Bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır. Başkanımız her türlü özveriyi göstererek Galatasaray'ın başında devam etmesi herkesin temennisidir. Galatasaray'ın gündeminde seçimin 's'si bile yoktur."
"MAYIS AYINDA 24. ŞAMPİYONLUĞUMUZU KUTLAYACAĞIZ"
"12 gün önce kenetlenme çağrısı yaptık. Bu çağrının geri dönüşünü hemen aldık. Çünkü başarı, tutku, şampiyonluk ateşi genlerimize işlemiş. Korkuyla, panikle hiç işimiz olmamış. Gerektiğinde her türlü derdi bir kenara bırakıp kenetlenmek bizim refleksimiz olmuş. Türkiye'nin 4 yıldıza sahip tek kulübü olarak şunu çok iyi biliyoruz, şampiyonlukları zafer yapan şey uğruna akıtılan ter ve harcanan emektir. Bileğimizin hakkıyla, sonuna kadar hak ederek mayıs ayında 24. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Sessizliğimiz camiamızın asaletinden, soğukkanlılığımız kendimize güvenimizdendir. Görüyoruz ki kenetlendikçe herkes farklı havalara bürünüyor, farklı panikler yaşanıyor. Biz kenetlendikçe tüm duvarlar yıkılıyor. Biz kenetlendikçe Galatasaray her zamanki gibi şampiyon olacak."
"BAŞKAN ADAYLIĞIM SÖZ KONUSU DEĞİL"
Soru: Başkanlığa aday olacak mısınız?
"Yok yok. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Galatasaray camiası içindeki insanlar bilir, telefonlara çıkacak vakit bulamıyorum. Böyle bir düşünce olsa derim. İletişim kurar insan. 9 yaşında kızım okul başkanı oldu, tüm arkadaşlarıyla tek tek konuştu. Ben üyelerimizin çoğuyla görüşemiyorum. Telefonlara cevap veremiyorum. Herkesten özür diliyorum. Seçim oldukça karıştırılmak isteniyor. Net ifade ettim. Yönetim olarak bildiğim herkesin, bu konuda görüşü net. Genel kurulu kararıdır seçim. Bu gayreti, özveriyi gösteren, Galatasaray için fedakarlık yapan ağabeyimiz Dursun Başkan'ın devam etmesidir. Projeler var, bunların tamamlanması lazım. Böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmadı."
TRANSFER VE SOL BEK AÇIKLAMASI
Soru: Sol bek, orta saha transferi var mı? Gelecek gidecek oyuncular konusunda hangi aşamadayız?
"Değerli bir takımımız var. Hakikaten Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı biliyoruz. Çok becerikli oyuncularımız var. Ülkemizde şöyle bir şey var, Galatasaray'da bir miktar daha fazla belki de, geçen seneki Kaan Ayhan şimdi ne kadar başarıyla birçok pozisyonda mücadele ediyor. Barış da öyle. Çok iyi oynayan bir kaptanımız var. Oyunculara sabretmiyoruz, zaman vermiyoruz.
Belli mevkilere transfer olabilir. Kış transfer dönemi çok kısıtlı bir dönem. Geçen seneki takımın planlaması içinde doğru adımlar atmak lazım. Sonuçta uzun sözleşme olursa, 2-3 sene bile olsa kontenjan dolduruyorsunuz. Kış transferinde seçenek azdır."
"1 VEYA 2 TAKVİYE YAPACAĞIZ"
"Şu an görünen 1 veya 2 takviye. Hocamızın da istediği... Dört dörtlük oyuncu bulabilirsek, ilk 11'e alternatif, zaman zaman görev alacak, kenarda görev almayı bekleyecek... Direkt 11 için tam seviyede oyuncu bulunca bu hamle yapılacak. Kulüpler, değerli oyuncularının gitmesine kış transferinde izin vermiyor."
'MAAŞLAR ÖDENEMİYOR' İDDİASINA CEVAP
Soru: Futbolcuların maaşlarını alamadığı söylendi, yalanlandı. Şimdi de Okan Hoca için benzer şeyler söyleniyor. Bu haberler kasıtlı mı çıkarılıyor?
"Kesinlikle! Gerçek olmayan şeylerin kasıt dışında şeyi çok yoktur. Ufacık yanlış anlaşılmaysa kasıt yoktur ama bir kısmı doğru olması lazım. Hocalarımızın maaşı günden güne yatıyor. Oyuncuların primleri dahil yattı. Ziyech için çıkarıldı, başka oyuncularla ilgili çıkarıldı. Icardi aylarca iğneyle oynadı. Belli gün dinlenmesi gerekiyordu. Her şeyle ilgili çıkarılıyor. Bunları belgeleriyle ortaya koymak mümkün, maaşları... Başkanımız zaten ifade etti. Hiçbir zaman gündem olmadı. Şu anda sene başından beri olan tüm primler ödendi."
"ANGELINO'YU 3-4 TAKIM İSTİYOR"
"Menajerleri görüşüyor. Bize gelen bir bilgi yok. 3-4 takım istiyor, onu biliyorum. Benim bir takım ismi vermem doğru olmaz. Bir takımda karar kılarlarsa... Bir de Lepzig'in görüşü olacaktır. Ondan sonra olacaktır."
Soru: Forvet transferi var mı?
"Hayır. Yazılan isimlerin yüzde 95'i yanlış."
Soru: Rıdvan Yılmaz ve Abdülkadir Ömür ile temas oldu mu?
"Oyuncu isimleriyle ilgili yorum yapamam. Yanıt veremeceğim üzgünüm."
"MUSLERA İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
Soru: Muslera ile ilgili onun talebi nedir, görüşme oldu mu?
"Geçen sene Muslera ile bir görüşme oldu. Kaptanımızla görüşeceğiz. Bizim efsanemiz, çok önemli değer. O yüzden kaptanımızla görüşeceğiz. Onun da isteği... Aktif futbola devam etmek istemiyorsa başka bir konu. Devam etmek istiyorsa çözeriz."