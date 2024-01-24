Son dakika: İYİ Parti İstanbul ve Balıkesir adayları belli oldu! İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu kimdir?

Son dakika: İYİ Parti İstanbul ve Balıkesir adayları belli oldu! İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu kimdir?

Son dakika haberi İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu oldu. Balıkesir'de ise Turhan Çömez aday gösterildi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Balıkesir büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul'da Buğra Kavuncu ve Balıkesir'de Turhan Çömez aday oldu.

İYİ Parti grup toplantısında Meral Akşener, konuşması öncesi belediye başkan adaylarını tanıtırken, İstanbul ve Balıkesir belediye başkan adaylarını da açıkladı.

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Turhan Çömez'in aday olduğunu söyledi.

İYİ Parti lideri, "Turhan Çömez kardeşim de aynısını yaptı, Turhan Çömez de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Milletvekillerimizi şehirlerden aday yapmak istemiyordum. Fatih Koca'ya talimat verdim, Sincan Belediye Başkan adayımız" dedi.

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BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Buğra Kavuncu 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Buğra Kavuncu, Edmenton İlkokulu'nda başladığı eğitim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu ve Ankara Atatürk Lisesi'ni tamamlayarak devam etti. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun olurken, profesyonel kariyerine büyük potansiyel gördüğü Kazakistan Almatı'da yapı kimyasalları alanında başladı.

Satış, pazarlama ve yatırım konularında kazandığı bilgi deneyimi sayesinde kısa süre içerisinde başarıya ulaştı. 1997 yılında USTA LLP'yi kuran isim, yapı kimyasallarına yaptığı yatırımlarla şirketinin Orta Asya'daki büyümesinde önemli bir rol oynadı. 2008 yılında şirketini başarılı bir şekilde sattıktan sonra, kurumsal dünyada BASF Yapı Kimyasalları Central Asia LLP'nin Genel Müdürü ve ardından 2010 yılına kadar BASF Orta Asya'nın Genel Müdürü olarak önemli görevler üstlendi.Orta Asya'da bulunduğu süre boyunca Rusça, İngilizce ve Kazakça dillerinde akıcı hale geldi.

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2010 yılında BASF Yapı Kimyasalları'nda BDT Ülkeleri Pazar Direktörü olarak İsviçre'ye, 2012-2016 yılları arasında ise BDT Ülkeleri & Türkiye Pazar Direktörü olarak Türkiye'ye yerleşen isim, Ocak 2016'dan 30 Mart 2018'e kadar BASF Türk Kimya'da CEO unvanıyla yürüttüğü kariyerine devam etti. Buradaki kurumsal kariyerinin ardından 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti'deki siyasi hayatına başladı.

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği ve Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak gönüllü çalışmalarda bulundu. Ayrıca, TÜSİAD bünyesinde Çalışma Grubu Üyesi unvanıyla gönüllü olarak çeşitli çalışmalarda aktif rol aldı.

TURHAN ÇÖMEZ KİMDİR?

Turhan Çömez, 1965 yılında Bandırma’da doğdu. Bandırma İmam Hatip Lisesi’ni 1983 yılında, İstanbul Tıp Fakültesini 1989 yılında bitirdi. Erzurum ve Bandırma’da pratisyen hekimlik yaptı. İstanbul Vakıf Gureba Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Aynı hastanede uzman hekim ve başhekim yardımcısı olarak çalıştı. Vatani görevini Elazığ Askeri Hastanesi’nde tamamladı.

AK Parti’nin kuruluşunda Genel Başkan Erdoğan’ın Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

3 Kasım 2002 seçimlerinde Balıkesir Milletvekili seçildi. TBMM’de Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. Siyasete atıldıktan sonra bazı gazete ve dergilerde makaleler yazdı, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerde aydınlanma konferansları verdi. Yurt içi ve yurt dışı siyasi deneyimlerini bir kitap halinde yayınladı.

Savaş ve deprem bölgelerinde sivil toplum örgütleri ile yaptığı yardım faaliyetleri nedeni ile TBMM Başkanlığı tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

5 yıllık milletvekilliği görevi esnasında mensubu bulunduğu AK PARTİ ile derin fikir ayrılıkları yaşadı ve 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde aday olmayarak parlamentodan ayrıldı.

2008 yılında dil öğrenmek için İngiltere’ye gitti. Ardından açılan Ergenekon Kumpas Davası’nda ömür boyu ağır hapis ve ek olarak 15 yıl ağır hapis istemi ile yargılandı. 12 yıl sürgünde yaşadı.

İngiltere’de tüm sınavları başarı ile geçerek yeniden hekimlik diploması aldı ve Basildon Üniversite Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı. Londra’nın ilk özel Türk Sağlık Merkezi’ni kurdu.İngiltere’de “En Başarılı 40 Yabancı”dan biri seçildi.Birleşik Krallık Lordlar Kamarası’nda kendisine Başarı Ödülü verildi. Halen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapıyor.