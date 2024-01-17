Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ara transfer dönemi 11 Ocak itibari ile başladı. Süper Lig ekipleri 9 Şubat'a kadar yeni transferlerle kadrolarını güçlendirebicekler. Ara transfer dönemine en hızlı giriş yapan takımlar Beşiktaş ve Fenerbahçe oldular. Siyah beyazlılar, Jean Onana ve Eric Bailly ile yollarını ayırırken Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladılar. Fenerbahçe'de ise Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i resmen açıkladı. İşte 2023/24 kış transfer döneminde Süper Lig'de atılan imzalar ve yaşanan ayrılıklar...
STEFANO STURARO
Fatih Karagümrük -> Kulüpsüz
SAMU SAİZ
Sivasspor -> Eyüpspor
EMMANUEL BOATENG
Elfsborg -> Konyaspor
UMUT NAYİR | KİRALIK
Fenerbahçe -> Pendikspor
BRYAN ACOSTA
Portland -> Gaziantep FK
FRANCİSCO CALVO
Konyaspor -> Kulüpsüz
MOTEZ NOURANİ
US Tataouine - > Adana Demirspor
SAMET AKAYDİN | KİRALIK
Fenerbahçe -> Panathinaikos
TONİO TEKLİC | KİRALIK
Trabzonspor - > Karagümrük
RADE KRUNİC | KİRALIK
Milan -> Fenerbahçe
BERKAN KUTLU | KİRALIKTAN GERİ DÖNDÜ
Genoa -> Galatasaray
LEONARDO BONUCCİ
Union Berlin -> Fenerbahçe
YUNUS EMRE KONAK | BONSERVİS: 4,5 MİL. € | SONRAKİ SATIŞTAN %12.5 PAY
Sivasspor -> Brentford
MAME THİAM | BONSERVİS: 1,25 MİL. €
Kayserispor -> Pendikspor
JOHN MARY | KİRALIK
Ç.Rizespor -> Manisa FK
DİMİTRİOS KOURBELİS | KİRALIK
Trabzonspor - > Karagümrük
SOUZA
BJ Guoan -> Başakşehir
SİNAN GÜMÜŞ
Antalyaspor -> Eyüpspor
ANDREA BERTOLACCİ | KİRALIK
Cremonese -> Fatih Karagümrük
JONAS SVENSSON
Adana Demirspor -> Beşiktaş
JEAN ONANA | KİRALIK
Beşiktaş -> Marsilya
MATÍAS DİTURO
Fatih Karagümrük -> Elche FC
KÉVİN RODRİGUES
Adana Demirspor -> Kulüpsüz
ERİC BAİLLY
Beşiktaş -> Villarreal