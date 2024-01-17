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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de biten güncel kış transferleri - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ara transfer dönemi 11 Ocak itibari ile başladı. Süper Lig ekipleri 9 Şubat'a kadar yeni transferlerle kadrolarını güçlendirebicekler. Ara transfer dönemine en hızlı giriş yapan takımlar Beşiktaş ve Fenerbahçe oldular. Siyah beyazlılar, Jean Onana ve Eric Bailly ile yollarını ayırırken Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladılar. Fenerbahçe'de ise Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i resmen açıkladı. İşte 2023/24 kış transfer döneminde Süper Lig'de atılan imzalar ve yaşanan ayrılıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:30
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        1

        STEFANO STURARO

        Fatih Karagümrük -> Kulüpsüz

        2

        SAMU SAİZ

        Sivasspor -> Eyüpspor

        3

        EMMANUEL BOATENG

        Elfsborg -> Konyaspor

        4

        UMUT NAYİR | KİRALIK

        Fenerbahçe -> Pendikspor

        5

        BRYAN ACOSTA

        Portland -> Gaziantep FK

        6

        FRANCİSCO CALVO

        Konyaspor -> Kulüpsüz

        7

        MOTEZ NOURANİ

        US Tataouine - > Adana Demirspor

        8

        SAMET AKAYDİN | KİRALIK

        Fenerbahçe -> Panathinaikos

        9

        TONİO TEKLİC | KİRALIK

        Trabzonspor - > Karagümrük

        10

        RADE KRUNİC | KİRALIK

        Milan -> Fenerbahçe

        11

        BERKAN KUTLU | KİRALIKTAN GERİ DÖNDÜ

        Genoa -> Galatasaray

        12

        LEONARDO BONUCCİ

        Union Berlin -> Fenerbahçe

        13

        YUNUS EMRE KONAK | BONSERVİS: 4,5 MİL. € | SONRAKİ SATIŞTAN %12.5 PAY

        Sivasspor -> Brentford

        14

        MAME THİAM | BONSERVİS: 1,25 MİL. €

        Kayserispor -> Pendikspor

        15

        JOHN MARY | KİRALIK

        Ç.Rizespor -> Manisa FK

        16

        DİMİTRİOS KOURBELİS | KİRALIK

        Trabzonspor - > Karagümrük

        17

        SOUZA

        BJ Guoan -> Başakşehir

        18

        SİNAN GÜMÜŞ

        Antalyaspor -> Eyüpspor

        19

        ANDREA BERTOLACCİ | KİRALIK

        Cremonese -> Fatih Karagümrük

        20

        JONAS SVENSSON

        Adana Demirspor -> Beşiktaş

        21

        JEAN ONANA | KİRALIK

        Beşiktaş -> Marsilya

        22

        MATÍAS DİTURO

        Fatih Karagümrük -> Elche FC

        23

        KÉVİN RODRİGUES

        Adana Demirspor -> Kulüpsüz

        24

        ERİC BAİLLY

        Beşiktaş -> Villarreal

        25

        YOUNÈS BELHANDA

        Adana Demirspor -> Kulüpsüz

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