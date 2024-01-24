Antalya'da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı, gösterdiği arazide iş makinesiyle yapılan kazıda cansız beden bulundu.

AA'da yer alan habere göre Aksu ilçesinde motokuryelik yapan Ali Diken'den (32) haber alamayan yakınları 20 Aralık'ta polise kayıp ihbarında bulundu.

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Şüpheli, arkadaşı olan motokuryeyi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü ve cansız bedeni gömdüğünü itiraf etti.

Antalya'ya getirilen Z.B, cesedi gömdüğünü söylediği Kundu Mahallesi Sahil Caddesi yakınındaki araziye geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü.

Polis ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yaptığı kazı çalışmasında bir cansız bedene ulaşıldı. Bölgede bir ceset daha olabileceğini değerlendiren ekipler, kazıya devam ediyor.

Fotoğraflar: İHA