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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ali Diken cinayeti son dakika: İtiraf geldi! Ali Diken'in cansız bedeni bulundu - Güncel haberler

        Antalya'da kayıp motokuryeyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

        Antalya'da kayıp olarak aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katıldığı televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan şüpheli Z.B. kıskıvrak yakalandı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısının gösterdiği arazide de cansız bir beden bulundu. Bölgede bir cansız beden daha olabileceğini değerlendiren ekipler kazıya devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:04 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:07
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        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
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        Antalya'da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı, gösterdiği arazide iş makinesiyle yapılan kazıda cansız beden bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Aksu ilçesinde motokuryelik yapan Ali Diken'den (32) haber alamayan yakınları 20 Aralık'ta polise kayıp ihbarında bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Diken'in bulunması için çalışma başlattı.

        KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU, YAKALANDI

        Çalışmalar sürerken İstanbul'da katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan şüpheli Z.B. (33) polis ekiplerince yakalandı.

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        Şüpheli, arkadaşı olan motokuryeyi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü ve cansız bedeni gömdüğünü itiraf etti.

        Antalya'ya getirilen Z.B, cesedi gömdüğünü söylediği Kundu Mahallesi Sahil Caddesi yakınındaki araziye geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü.

        Polis ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yaptığı kazı çalışmasında bir cansız bedene ulaşıldı. Bölgede bir ceset daha olabileceğini değerlendiren ekipler, kazıya devam ediyor.

        Fotoğraflar: İHA

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        #son dakika
        #Ali Diken
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