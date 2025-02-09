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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa: 3 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa: 3 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa'da goller 26. dakika Kevin Rodrigues, 45+8. dakikada penaltıdan Hajradinovic ve 57. dakikada Nunu Da Costa'dan geldi. Rizespor'un ilk golü Kasımpaşa kalecisi Sinan Bolat'a yazılırken ikinci golü ise 80. dakikada Ali Sowe ile kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.02.2025 - 12:40 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:51
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        Kasımpaşa seriye bağladı!
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        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 23. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

        Kasımpaşa'da goller 26. dakika Kevin Rodrigues, 45+8. dakikada penaltıdan Hajradinovic ve 57. dakikada Nunu Da Costa'dan geldi. Rizespor'un karambol sonrası gelen ve tartışma yaratan ilk golü Kasımpaşa kalecisi Sinan Bolat'a yazılırken ikinci golü ise 80. dakikada Ali Sowe kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa ligdeki puanını 31'e yükselirken Rizespor 27 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Rizespor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

        KASIMPAŞALI KEVIN'DEN JENERİKLİK GOL

        Mücadelenin 26. dakikadasında Kasımpaşa öne geçti. Sağdan Hajradinovic'in ortasında Taha Şahin, kafayla topu uzaklaştırdı. Kevin Rodrigues'in ceza yayının solunda bekletmeden yaptığı şık vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu.

        İşte Kevin Rodrigues'in jeneriklik golü:

        KASIMPAŞA SERİYE BAĞLADI

        Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kaybetmeyen Kasımpaşa 1 beraberlik aldı ve son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi bu mücadelelerde toplam 16 gol kaydetti.

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        GOL POZİSYONU TARTIŞMA YARATTI

        Maçın 30. dakikasında Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullandı. Top direkt olarak kaleye giderken Rizespor forması giyen Akintola'nın Sinan Bolat'a müdahalede bulunduğu görüldü. Kasımpaşalı futbolcuların faul beklediği pozisyonda VAR'dan bir uyarı gelmedi ve hakem Rizespor lehine golü verdi.

        BURAK YILMAZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Rizespor karşılaşmasının 38. dakikasında kırmızı kart gördü.

        Burak Yılmaz, 38. dakikada oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Da Costa'nın kale önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

        26. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağdan Hajradinovic'in ortasında Taha Şahin, kafayla topu uzaklaştırdı. Rodrigues'in ceza yayının solunda bekletmeden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

        30. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ghezzal, sağdan kullandığı kornerde meşin yuvarlağı kale alanına gönderdi. Kale çizgisi üzerinde Akintola ile ikili mücadelede kaleci Sinan Bolat'ın da dokunduğu top, filelere gitti: 1-1.

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        38. dakikada Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz kırmızı kart gördü. Hakem Ozan Ergün, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle Yılmaz'ı kırmızı kartla cezalandırdı.

        45+8. dakikada lacivert-beyazlı takım ikinci golü buldu. 45+6. dakikada Mithat Pala'nın ceza sahası içinde Fall'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. Hajradinovic, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

        Kasımpaşa, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

        57. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Winck'in sağdan ortasında ön direkte Da Costa'nın ayak içiyle uzak köşeye bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.

        80. dakikada Çaykur Rizespor ikinci gol sevincini yaşadı. Hadziahmetovic'in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Alikulov, ceza yayının biraz sağından kafayla topu kale alanına gönderdi. Sowe'un kale önünde dokunduğu top, kaleci Sinan Bolat'ın yanından ağlara gitti: 3-2.

        Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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