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        Alanyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Alanyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe serisini devam ettirmek istiyor. Alanyaspor ligde ve kupada evinde oynadığı son 7 mücadeleyi kaybetmeyerek formunu devam ettirme hedefinde. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:01
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        STAT: Gain Park Stadı

        HAKEM: Cihan Aydın

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Balkovec, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Fatih, Richard, Yusuf Özdemir, Efecan, Loide, Hwang.

        Fenerbahçe: İrfan Can, Levent, Çağlar, Skriniar, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Dzeko.

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

        Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti.

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

        Alanyaspor ise topladığı 28 puanla 9. sırada yer alıyor ve evinde kazanma serisini devam ettirmek istiyor.

        9 EKSİK

        Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamıyor.

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        Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic müsabakada forma giyemiyor.

        18. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 18. kez ligde mücadele ediyor.

        İki ekibin bugüne kadar 17 lig mücadelesinde Fenerbahçe 10 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

        Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 37 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü.

        MAÇTAN NOTLAR

        ● Fenerbahçe'yi konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor'un, lig tarihinde üst üste dört iç saha mağlubiyeti aldığı bir rakibi bulunmuyor.

        ● Alanyaspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçının beşini toplam 17 gol atarak kazanan Fenerbahçe (ortalama 3.4 gol), diğer karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kaldı (Şubat 2024).

        ● Sami Uğurlu yönetiminde Süper Lig'de oynadığı dört iç saha maçını da kazanan Alanyaspor, kulüp tarihinde aynı teknik direktörle beş karşılaşmalık bir seri yaşamadı. Bir takımın başında ilk beş iç saha karşılaşmasında puan kaybetmeyen son Türk teknik direktör ise İsmail Kartal (Fenerbahçe; Ağustos-Kasım 2014).

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        ● Süper Lig deplasmanlarındaki son maçında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Eylül 2024'ten (2-0 vs Antalyaspor) bu yana ilk kez bir dış saha karşılaşmasında gol yemedi. Sarı-lacivertliler bu sezon Samsunspor ile birlikte kalesini gole kapatarak en fazla dış saha galibiyeti alan ekip konumunda (4).

        ● İstanbul takımlarına rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada İstanbul Başakşehir'den (5-4) alan Alanyaspor (3B 5M), üst üste iki mücadeleyi kayıpsız geçtiği son dönemi Aralık 2023'te yaşadı.

        ● 2025 yılında Süper Lig'de oynadığı beş maçı da kazanan Fenerbahçe, bu dönemde Avrupa'nın 10 büyük liginde sadece Manchester City'den (16) daha az gol attı (15). Sarı-lacivertliler, yabancı bir teknik direktör yönetiminde üst üste 6+ galibiyet aldığı son dönemi Mart-Mayıs 2010 arasında Christoph Daum ile yaşadı (8G).

        ● Süper Lig'de bu sezon en fazla organize hücum gerçekleştiren takım olan Fenerbahçe (43), bu ataklar sonucunda iki gol atabildi. Alanyaspor ise geride kalan bölümde kalesinde bu şekilde gol görmeyen beş ekipten biri konumunda (Gaziantep FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir & Kasımpaşa).

        ● Ligdeki son maçında İstanbul Başakşehir ağlarını havalandıran Loide Augusto, Süper Lig kariyerinde iki gol attığı tek mücadeleyi geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı oynadı (Şubat 2024).

        ● Ligde forma giydiği son üç maçta üç gol atan Fenerbahçe santrforu Edin Dzeko'nun, Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'dan (2 gol & 1 asist) daha fazla gole katkıda bulunduğu tek rakibi Çaykur Rizespor (5 gol).

        ● Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun Süper Lig kariyerinde puan alamadan en fazla karşılaştığı takım Fenerbahçe (4M).

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