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        Kocaeli'de 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:44
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        Kocaeli'de 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde F.A. yönetimindeki 42 AL 086 plakalı otomobil, D.A. idaresindeki 41 HH 266 plakalı otomobil, S.T'nin kullandığı 28 ACR 380 plakalı cip ve Yılmaz Yiğiter'in kontrolündeki 31 KDA 73 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Yiğiter ve yanındaki Ö.Ö, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yiğiter, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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