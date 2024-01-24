Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Altay'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:27 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Altay'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Körfez Brunga Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.

        Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Kulübü ziyaret eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyetle sohbet ederek, baklava ikramında bulundu.

        Kocaelispor ile Altay, 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Körfez ekibi, ligde 36 puanla 3. sırada yer alıyor.

        - "8 numara transferini en kısa sürede yapacağız"

        Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesi gazetecilere, sahalarında Eyüpspor'u 2-1 yendiklerini için mutlu olduklarını söyledi.

        Altay'ın lige tutunmaya çalışan dirençli bir takım olduğuna işaret eden Sağlam, İzmir'de zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirdi.

        Sağlam, Altay maçına yüksek motivasyonla hazırlandıklarını belirterek, "Altay maçını, geleceğimizle alakalı önemli bir maç olarak görüyorum. Maçı iyi değerlendirip alacağımız 3 puanla yolumuza firesiz şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

        İyi bir 8 numara transfer etmek için çalıştıklarını aktaran Sağlam, bu transferi en kısa sürede yapacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        Boşalttığı evine hırsız yerleşti diye kapıya duvar ördü!
        Boşalttığı evine hırsız yerleşti diye kapıya duvar ördü!
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Park kavgası ölümle bitti!
        Park kavgası ölümle bitti!
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de inşaat şantiyesinde çıkan yangında 1 işçi öldü
        Kocaeli'de inşaat şantiyesinde çıkan yangında 1 işçi öldü
        Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi, öldü
        Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi, öldü
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de çıkan yangında vinç kullanılamaz hale geldi
        Kocaeli'de çıkan yangında vinç kullanılamaz hale geldi
        Yurt dışına gönderilen her 2 araçtan 1'i Kocaeli'de üretildi
        Yurt dışına gönderilen her 2 araçtan 1'i Kocaeli'de üretildi
        Dede mesleği kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor
        Dede mesleği kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor