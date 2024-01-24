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        Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi, öldü

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada çıkan yangında eşyalarını kurtarmak için içeri giren Mehmet Sadık Deval (49), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:00
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        Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi, öldü
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada çıkan yangında eşyalarını kurtarmak için içeri giren Mehmet Sadık Deval (49), hayatını kaybetti.

        Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde bir toplu konut inşaat alanında işçilerin kaldığı barakada saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangında, işçilerden Mehmet Sadık Deval, eşyalarını kurtarmak için içeri girdi. Ancak Deval, barakada dumandan etkilenip bayıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürüp, Deval´ı çıkardı. Hazır bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Sadık Deval´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        3 çocuk babası Mehmet Sadık Deval'ın, Van'dan kardeşleriyle birlikte çalışmak için Kocaeli'ye geldiği öğrenildi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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