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        Kocaeli'de inşaat şantiyesinde çıkan yangında 1 işçi öldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde inşaat şantiyesinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:59 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:59
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        Kocaeli'de inşaat şantiyesinde çıkan yangında 1 işçi öldü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde inşaat şantiyesinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti.

        İlimtepe Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı tek katlı betonarme binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bu sırada eşyalarını almak için binaya giren Mehmet D. (49), içeride mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dışarı çıkarılan Mehmet D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet D'nin, bir süre önce kardeşleriyle çalışmak için Van'dan Kocaeli'ye geldiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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