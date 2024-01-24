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        Kocaeli'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kocaeli'de yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 20:52 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:53
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        Kocaeli'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Kocaeli'de yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Yatırım Takip Sistemine girilen verileri paylaşan Vali Seddar Yavuz, Kocaeli'de 2023 yılında, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından toplam 722 proje üzerinde çalışma yürütüldüğünü belirtti.

        Vali Yavuz, yıl sonu itibariyle 251 projenin tamamlandığını vurgulayarak, kentte 369 projenin devam ettiğini, 59'unun ihale aşamasında olduğunu, 34'üne henüz başlanamadığını, 9 projenin de tasfiye halinde olduğunu kaydetti.

        Ödeneklere ve sektörel dağılımlarına değinen Vali Yavuz, "2023 yılı yatırımlarının toplam proje bedeli 71 milyar 274 milyon lira, 2023 yılı ödenek toplamı ise 25 milyar 415 milyon liradır. Yıl sonuna kadar bu ödenekten yapılan harcama toplamı, 18 milyar 370 milyon lira" diye konuştu.

        Vali Yavuz, 2023 yılı yatırım harcamalarının sektörlere göre dağılımına ilişkin, "Ulaştırma sektörü 10 milyar 979 milyon lira, diğer kamu hizmetleri sektörü 4 milyar 40 milyon lira, eğitim sektörü 1 milyar 655 milyon lira, enerji sektörü 935 milyon lira, tarım sektörü 402 milyon lira, sağlık sektörü 322 milyon lira ve turizm sektörü 37 milyon liradır." ifadelerini kullandı.

        Devam eden proje ve yatırımların bir an önce tamamlanması ve hizmete alınması noktasında gerekli gayretin gösterilmesini isteyen Vali Yavuz, Kocaeli'de gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlarda, desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara şükranlarını sundu.

        Daha sonra Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü ile diğer kurumların yetkilileri, yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Haydar Bulut, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, kaymakamlar, kurul üyeleri ile kurumların temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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