Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında yarın sahasında konuk edeceği Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını yenmesi durumunda son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Dinamo Zagreb maçı öncesi basın toplantı düzenledi. Koeman şunları söyledi:

"Grupta hangi durumda olduğumuzu biliyoruz. Biz ikinci sıradayız, Dinamo Zagreb birinci sırada. Yarın kazanıp bir üst tura yükselmek istiyoruz. Hedefimiz bu.

Burada göreve 3 Ağustos'ta başladım. Yani 6-7 haftalık bir dönemi kaçırdım. Sezonun en önemli kısmı o ilk haftalardır. Çok şey gördüm, ama bunlarla ilgili basına konuşmak istemiyorum. Ama neler gördüğümü biliyorum. Gördüğüm şeylerde iyi olan daha az şeyler var.

Herkes neler olacağını bilmek ister. Geleceğimi üstlerime sormanız gerekiyor. Neler olacağını göreceğiz ama şu anda buradayız. Bu takımı bir şekle sokabilmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Oyuncular için en önemlisi sahaya çıkıp oynamak. Hocanın kaç haftalığına burada olduğu önemli değil. Çok çalışmamız gerekiyor. Durumumuzu biliyoruz. En önemlisi yarın alacağımız galibiyet. Şu an buna odaklandık. Bu bize güven verecektir."

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