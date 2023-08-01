Kolay İK, Talentics’i bünyesine kattı SaaS modelinde hizmet veren insan kaynakları platformu Kolay İK, işe alım ve aday takip sistemi Talentics'i 2 milyon dolar değerlemeyle satın aldı. Yapılan açıklamaya göre, çalışanların işe girmeleri ile başlayan insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesini sağlayan Kolay İK bu satın almayla birlikte, 19 ülkede hizmet verdiği bin 800'ü aşkın şirketin işe alım süreçlerini de kapsayacak şekilde uçtan uca bir deneyim sunacak. Açıklamada, Kolay İK'nın yeni yönetim yapılanması da duyuruldu. Buna göre Çağlar Yalı CEO, Tunca Üçer COO, Hakan Özen ise CTO olarak çalışmalarını sürdürecek

Türkiye’de 2015 yılında faaliyete başlayan insan kaynakları platformu Kolay İK, işe alım ve aday takip sistemi Talentics’i 2 milyon dolar değerleme üzerinden satın aldı.

Yapılan açıklamaya göre, satın almayla birlikte artık ilan oluşturma, yetenek havuzu yaratma, aday ve ilgili kişilere takvim gönderme gibi işe alım süreçlerini de kapsayan uçtan uca bir insan kaynakları deneyimi sunulacak.

Kolay İK, satın almanın ardından yeni yönetim yapılanmasını da açıkladı. Buna göre Talentics’in Kurucu Ortağı Hakan Özen, Kolay İK’nın ortakları arasına katıldı.

Kolay İK’nın yeni yapılanmasında şirketin üç ortağından Çağlar Yalı CEO, Tunca Üçer COO, Hakan Özen ise CTO olarak görev aldı.

Öte yandan Talentics’in teknoloji ekibi de insan kaynakları alanında yenilikçi ve katma değerli çözümler üretmek için artık Kolay İK bünyesinde çalışmalarına devam edecek.

Yeni katılımlarla birlikte Kolay İK’nın teknoloji ekibi 14 kişiden 21 kişiye toplam çalışan sayısı ise 70’e yükseldi.

Yeni bir şirketi bünyeye katarak büyümeyi, girişimcilik yolculuğundaki en heyecan verici adımlardan biri olarak tanımlayan Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, "Kullanıcımız olan 1.800’den fazla şirketin yüzde 40’ının bir yıl içinde Talentics’i de kullanacağını öngörüyoruz" dedi. Yalı, önümüzdeki dönemde yeni satın almalarla büyümeye devam etmeyi hedeflediklerini de söyledi.