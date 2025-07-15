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        Haberler Spor Transfer Kolovetsios, Sakaryaspor'da - Futbol Haberleri

        Kolovetsios, Sakaryaspor'da

        1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Dimitrios Kolovetsios'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:55
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        Kolovetsios, Sakaryaspor'da
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Dimitrios Kolovetsios ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Dimitrios Kolovetsios ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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