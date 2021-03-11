İHA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışırken kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Dicle Cadde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İlçenin Arapçeşme Mahallesi'nde yaşayan Savaş Baldır, fabrikada çalıştığı sırada kolunu iş makinesine kaptırdı.

Baldır'ın kolunu kaptırdığını gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.