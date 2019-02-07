Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB),gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra turizm meslek liselerinden mezun olanlara da istihdam sağlamak amacıyla başlattığı ‘Sektör Yetenek Avında’ projesi bu yıl da devam ediyor.
12 okul öğrencilerinin kıyasıya yarışacağı yarışmanın jüri başkanlığını Şef Vedat Başaran yapacak. Sosyal sorumluluk amacını taşıyan projeyle turizm otelcilik sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasını ve meslek lisesi mezunlarının eğitim aldıkları alanda istihdam edilme imkanlarının artırılması ana hedef olarak belirlendi.
'KALİFİYE ELEMANLARA TALİBİZ'
TÜROB Başkanı Timur Bayındır, “Geçen yıl yarışmanın ilkini gerçekleştirmiştik ve çok başarılı bir organizasyon oldu. Sadece yarışmada dereceye girenler değil, yarışmaya katılanların çoğuna konaklama sektörü olarak staj imkanı sunduk. Amacımız öğrenciler mezun olduklarında sektörümüzde kalıcı olarak istihdam edilmelerini sağlamak. Çünkü kalifiye çalışan eksikliğinin en fazla hissedildiği sektörlerden biriyiz. Konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talip olmaya devam ediyoruz” dedi.
'DİĞER ALANLARI DA DAHİL EDECEĞİZ'
TÜROB olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte turizm otelcilik sektörü ve meslek liseleri arasında bir köprü oluşturmak üzere bir işbirliğine ilk adımı geçen yılki ilk yarışma ile attıklarını hatırlatan Bayındır, “Meslek liselerini sektöre kazandırmayı hedefiyle yola çıktık. Böyle bir yarışma fikrinin doğmasında en büyük rolü, konaklama sektörünün yaşadığı kalifiye çalışan sıkıntısı oynadı. Sadece aşçılar, mutfak konusunda değil konaklama sektörünün tüm çalışma alanlarında bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu yüzden geleneksel hale getirdiğimiz bu yarışmanın kapsamını genişleteceğiz. Kat hizmetleri, ön büro, servis vs kategorilerini de yarışmaya dahil edeceğiz. Konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talibiz. Meslek liseleri bizim ana istihdam kaynağımız olmalı” diye konuştu.
YARIŞMAYA KATILACAK OKULLAR
1-Selahattin Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2-Kadıköy Mualla Selcanoğlu Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3-Kumburgaz Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4-Küçükçekmece İMKB Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
5-Şişli Kervansaray Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
6-Asım Kibar Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
7-Etiler Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
8-Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
9-M. İhsan Mermerci Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
10-Selimpaşa İMKB Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
11-Katip Mustafa Çelebi Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
12-Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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