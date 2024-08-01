Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarından 6'sı daha tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçlarından 6'sı daha tamamlandı.
Oynanan rövanş maçların sonunda Auda (Letonya), Hacken (İsveç), Fehervar (Macaristan), Spartak Trnava (Slovakya), Ilves (Finlandiya) ve tur atladı. İkinci eleme turu maçları yarın oynanacak rövanşlarla tamamlanacak.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda bugün oynanan rövanş maçları şöyle:
Auda-Cliftonville: 2-0 (2-1)
Hacken-F91 Diddeleng: 0-0 (2-1)
Fehervar-Sumqayıt: 6-1 (6-2)
Austria Wien-Ilves: 4-3 - (1-2) (4-5 Penaltılarla)
Spartak Trnava-Sarajevo: 3-0 (0-0)
Mornar Bar-Radnicki 1923: 2-1 (0-1) (4-3 Penaltılarla)
Not: İlk maçların sonuçları ve penaltı atışları parantez içinde yazılmıştır.