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HaberlerTurizmKongre turizminde hedef 2020

Kongre turizminde Türkiye 52'inci sırada

Türk turizminin gelir artırıcı en önemli dallarından biri olarak kabul edilen kongre turizminde 2020 yılı toparlanma yılı olması hedefleniyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan açıklamaya göre, kongre, toplantı ve iş segmentinde, bu yıl yavaş da olsa başlayan hareketlenme ile gelecek yıldan itibaren yeniden yükseliş öngörüldüğü kaydedildi. TÜROB'dan yapılan açıklamada 2018'de en fazla kongreye 947 kongre ile ABD ev sahipliği yaparken, Türkiye'nin 55 kongre ile bir önceki yıla göre 3 basamak düşerek 52'inci sırada olduğu kaydedildi. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Son 4 yıldır bu alanda ciddi bir gerileme yaşandı. Gelecek yıldan itibaren yeniden güçlenmeye başlayacağımızı öngörüyoruz" dedi

Kongre turizmi

Türk turizminin gelir artırıcı en önemli dallarından biri olarak kabul edilen kongre turizminde geleceğe yönelik umutlar artıyor. Beş yıl öncesinde kongre turizminde ülke bazında ilk 20’de yer alan Türkiye ve şehir bazında ilk 10’da yer alan İstanbul, kamu ve özel sektörün ortak çabalarıyla sıralamada eski yerlerine dönmeye çalışıyor. 

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) kongre, toplantı ve etkinlik sektörüyle ilgili bir araştırma raporu hazırladı. 2019 yılının da kongre turizmi açısından yavaş geçtiği, ancak ufak da olsa bir hareketlenmenin başladığı vurgulanan raporda, ülkemiz açısından tüm koşulların olumlu seyretmesi halinde 2020 yılının ‘toparlanma’ yılı olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Raporda görüşleri yer alan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, kongre turizminin öncelikli ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "Son 4 yıldır bu alanda ciddi bir gerileme yaşandı. Kongre turizmindeki bu kritik değişim turizm gelirlerimizde ciddi bir negatif etki yarattı. 2018 ve 2019’dan itibaren yavaş da olsa yükselme hareketiyle gelecek yıldan itibaren yeniden güçlenmeye başlayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

'KONAKLAMA VERGİSİ OLUMSUZ ETKİ YARATABİLİR'

Gelecek yıl özellikle İstanbul’a ilgiyi çekecek etkinlikler olacağını kaydeden Eresin, "Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’da gerçekleştirilecek olması hem gelirler hem şehrin reklamı açısından konaklama sektörüne nefes aldıracaktır. En önemlisi de Avrupa pazarlarını harekete geçirici etkisi olacaktır. Kongreler konusunda, eski rakamlara dönüş açısından henüz alınacak çok yol var. MICE sektöründe biraz gelişme olduğunu düşünsek de, bir kaç olumlu gelişme dışında kesinleşmiş çok teklifler yok henüz. En azından talep alma noktasında bir hareket başladı diyebiliriz" diye konuştu.

TÜROB Başkanı Eresin, "Türkiye’nin kongre turizminde yeniden parlak günlerine dönmesi için, ülkemize gelecek olanların kongre harcamalarının KDV’den muaf tutulması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Konaklama vergisinin uygulamaya geçirilmesinin, sektörde oluşabilecek olumsuz algının yanında maliyet artışı nedeniyle kongre turizmine olumsuz etkileri olabilir” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE 52'İNCİ SIRADA

Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği (ICCA) verilerine göre, 2018’de dünya çapında toplantı sayısı bir önceki yıla göre 168 binden 203 bine, katılımcı sayısı da 4.8 milyondan 4.9 milyona çıktı. 2018 yılında dünya çapında kongre sayısı 12 bin 900 oldu.

2018’de en fazla kongreye 947 kongre ile ABD ev sahipliği yaparken, Türkiye 55 kongre ile bir önceki yıla göre 3 basamak düşerek 52'inci oldu.

2018 Yılında en fazla kongreye ev sahipliği yapan ülkeler

Sıra

Ülke

Toplantı Sayısı

1

ABD

947

2

Almanya

642

3

İspanya

595

4

Fransa

579

5

İngiltere

574

6

İtalya

522

7

Japonya

492

8

Çin Halk Cumhuriyeti

449

9

Hollanda

355

10

Kanada

315

11

Portekiz

306

12

Kore Cumhuriyeti

273

13

Avustralya

265

14

İsveç

257

15

Belçika

252

16

Avusturya

240

17

Brezilya

233

18

Arjantin

232

19

Polonya

211

20

İsviçre

208

52

* Türkiye

55

ICCA verilerine göre, şehir bazında ilk sıraya Paris yerleşti. İstanbul 33 kongre ile 84'üncü sırada, Antalya 12 kongre ile 225'inci sırada yer buldu.

TÜROB'dan verilen bilgiye göre, Türkiye’de kongre turizminde rekor yılı olan 2013’te, 146’sı İstanbul’da olmak üzere toplam 221 uluslararası toplantı düzenlenmişti. Türkiye o dönem dünya sıralamasında 18'üncü sırada yer alırken, şehir bazında İstanbul 146 kongre ile 8'inci sırayı almıştı.

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