Ayakkabı sektörü son birkaç aydır konkordato ilanlarıyla anılır oldu. Art arta gelen konkordato ilanlarının sebebi ne?



KONKORDATONUN SEBEBİ UZUN VADELİ ÇEKLER



Son aylarda artan konkordato ilanlarının arkasındaki sebep uzun vadeli çekler ve belirsiz bilmeden büyüme. Alışveriş Merkezleri'nde çok hızlı ve çok fazla mağaza açıldı. Firmaların mağaza sayısı birden bire 10-20 katına çıkıp, çeklerin vadeleri de 12-18 aya uzayınca firmalar nakde sıkıştı. Kendilerini koruma altına almak için konkordato ilan ettiler.







Sırada başka şirketler var mı?



Daha belli değil inşallah duymayız diye temenni ediyoruz ancak şu anda herkes sıkıntıda. Herkes beklemede, kapasiteler azaltılıyor. Konkordatonun süresi kısaltılmalı, bu süre uzadıkça sektör çok zarar görecek.



Son gelişmeler sektörün hedeflerini etkiledi mi?



Etkisi yok ama yansımaları, dezavantajları var. Faaliyet gösteren firmalar zayıflarsa, üretim yapamazsa hedeflerimiz sekteye uğrar.

İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ



Hedefleriniz ne?



Türkiye'nin şu anda 500 milyon ayakkabı üretim kapasitesi var. Şu anda 200 -250 milyon üretimde. Geçen yılki ihracatımız 796 milyon dolardı, inşallah bu sene 1 milyar doları geçeceğiz.

Hükümetten herhangi bir talepte bulundunuz mu?



Bulunduk. Konkordato ilan eden firmalarımıza destek sağlanmasını istedik. Firmalarımız şu anda para akışları olmadığı için mecburen bu yola başvuruyorlar.



'DERİ KONUSUNDA DA SIKINTIMIZ VAR'



Sektörde girdilerin ne kadarı ithal? Hayvancılık sektöründeki sıkıntılar size nasıl yansıyor?



Ayakkabı sektöründeki hammaddenin yüzde 40'ı ithal. Kurdaki artış nedeniyle maliyetlerimiz arttı. Şu anda deri konusunda da sıkıntımız var. Şu anda hayvancılık yeterli seviyede olmadığı için derinin yarısından fazlasını ithal etmek zorunda kalıyoruz.



2018'i bir atlatalım 2019 çok daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. İhracatımızın çok daha yükseleceğini öngörüyoruz. 2023 yılına kadar 3 milyar dolarlık ihracat rakamını aşmayı hedefliyoruz.

'SEZON KALMADI'



Küresel ısınma giyim tarzını etkiliyor, ayakkabılara nasıl yansıyor?



İklim değişikliği giyim tarzını da değiştirdi artık tek bir sezona göre üretim yapılıyor. Şu anda sezon kalmadı. Eskiden Rusya için kürklü ayakkabı üretiyorduk. Şu anda sıcaklık arttığı için o üretim bitti. Sadece dünyada değil Türkiye'de de aynı şeyi görebiliyoruz.

Bunun satışlara etkisi nasıl?



Eskisi gibi çizme bot almıyoruz, yüksek ayakkabı alarak kışı çıkartabiliyoruz.











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