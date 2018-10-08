Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı A.Sabur Endican
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'Konkordato süresi kısaltılmalı, yoksa sektör çok zarar görecek'

Hotiç, Yeşil Kundura ve Beta'nın art arda konkordato ilan etmesiyle gözler ayakkabı sektörüne çevrildi. Yılda 500 milyon çift üretim kapasitesine sahip sektörün durumunu Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı A.Sabur Endican ile konuştuk. #İşiniAnlat'ın bu haftaki konuğu Endican'a göre ayakkabı sektöründe son aylarda artan konkordato ilanları uzun vadeli çekler, plansız büyüme ve aşırı mağazalaşma politikasının sonucu. 10 yıl önce başlayan bu sıkıntılar döviz kurundaki hareketle birlikte su yüzüne çıktı.

08.10.2018 - 07:43 | Güncelleme:

Ayakkabı sektörü son birkaç aydır konkordato ilanlarıyla anılır oldu. Art arta gelen konkordato ilanlarının sebebi ne?

KONKORDATONUN SEBEBİ UZUN VADELİ ÇEKLER

Son aylarda artan konkordato ilanlarının arkasındaki sebep uzun vadeli çekler ve belirsiz bilmeden büyüme. Alışveriş Merkezleri'nde çok hızlı ve çok fazla mağaza açıldı. Firmaların mağaza sayısı birden bire 10-20 katına çıkıp, çeklerin vadeleri de 12-18 aya uzayınca firmalar nakde sıkıştı. Kendilerini koruma altına almak için konkordato ilan ettiler.


Sırada başka şirketler var mı?

Daha belli değil inşallah duymayız diye temenni ediyoruz ancak şu anda herkes sıkıntıda. Herkes beklemede, kapasiteler azaltılıyor. Konkordatonun süresi kısaltılmalı, bu süre uzadıkça sektör çok zarar görecek.

Son gelişmeler sektörün hedeflerini etkiledi mi?

Etkisi yok ama yansımaları, dezavantajları var. Faaliyet gösteren firmalar zayıflarsa, üretim yapamazsa hedeflerimiz sekteye uğrar.

#İşiniAnlat'ın bu haftaki konuğu T&uuml;rkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Y&ouml;netim Kurulu Başkanı A.Sabur Endican, Naime Sert'in sorularını yanıtladı.
#İşiniAnlat'ın bu haftaki konuğu Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı A.Sabur Endican, Naime Sert'in sorularını yanıtladı.

 

İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ

Hedefleriniz ne?

Türkiye'nin şu anda 500 milyon ayakkabı üretim kapasitesi var. Şu anda 200 -250 milyon üretimde. Geçen yılki ihracatımız 796 milyon dolardı,  inşallah bu sene 1 milyar doları geçeceğiz.

Hükümetten herhangi bir talepte bulundunuz mu?

Bulunduk. Konkordato ilan eden firmalarımıza destek sağlanmasını istedik. Firmalarımız şu anda para akışları olmadığı için mecburen bu yola başvuruyorlar.

'DERİ KONUSUNDA DA SIKINTIMIZ VAR'

Sektörde girdilerin ne kadarı ithal? Hayvancılık sektöründeki sıkıntılar size nasıl yansıyor?

Ayakkabı sektöründeki hammaddenin yüzde 40'ı ithal. Kurdaki artış nedeniyle maliyetlerimiz arttı. Şu anda deri konusunda da sıkıntımız var.  Şu anda hayvancılık yeterli seviyede olmadığı için derinin yarısından fazlasını ithal etmek zorunda kalıyoruz.



2019 için öngörüleriniz neler?

2018'i bir atlatalım 2019 çok daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. İhracatımızın çok daha yükseleceğini öngörüyoruz. 2023 yılına kadar 3 milyar dolarlık ihracat rakamını aşmayı hedefliyoruz.

'SEZON KALMADI'

Küresel ısınma giyim tarzını etkiliyor, ayakkabılara nasıl yansıyor?

İklim değişikliği giyim tarzını da değiştirdi artık tek bir sezona göre üretim yapılıyor. Şu anda sezon kalmadı. Eskiden Rusya için kürklü ayakkabı üretiyorduk. Şu anda sıcaklık arttığı için o üretim bitti. Sadece dünyada değil Türkiye'de de aynı şeyi görebiliyoruz.

Bunun satışlara etkisi nasıl?

Eskisi gibi çizme bot almıyoruz, yüksek ayakkabı alarak kışı çıkartabiliyoruz.




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Yorumlar 1
  • Misafir 44 dakika önce
    250 milyon ayakkabı yapıp 500 milyon dolar mı ihracat var 2-3 dolara ayakkabı mı çıkarıyorsunuz naylon mu bunlar
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