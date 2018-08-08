18 yıldır Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) başkanlığı yapan Başaran Ulusoy'dan koltuğu şubat ayında devralan Firuz Bağlıkaya, Naime Sert'in #İşiniAnlat konuğu oldu. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektöründe rekorlarla geçen ilk yarı performansından, Booking.com ve Uber ile ilgili son gelişmelere; yaklaşan 9 günlük bayram izni öncesi tatile çıkacakların dikkat etmesi gerekenlerden, hükümetin 100 günlük eylem planına kadar merak edilenleri anlattı. Bağlıkaya, açtıkları dava üzerine Mart 2017'de Türkiye'de erişim yasağı getirilen Booking com'u emsal göstererek, Türkiye'de vergi mükellefi olmayan 20'ye yakın online rezervasyon portalının faaliyetlerinin durdurulması için yasal girişimde bulunacaklarını söyledi. Yönetim kurulunun bu hafta içerisinde konuyla ilgili karar alacağını belirten Bağlıkaya "Türkiye'de vergi vermeyip, Türk'e Türkiye'de ürün satan tüm sitelerin kapatılması veya vergi sisteminin içine girmesi için yasal girişimde bulunacağız" dedi.

Booking.com kendi türünün tek örneği değil çok yakında tamamıyla ilgili dava açacağız. Türkiye'de vergi vermeyip, Türk'e Türkiye'de ürün satan tüm sitelerin kapatılması veya vergi sisteminin içine girmesi için yasal girişimde bulunacağız. Bizim tespit ettiğimiz 20'ye yakın var. İsim vermeyelim istersiniz dava konusu, eylülden itibaren başlayacağız, bu hafta içinde yönetim kurulu karar alacak. onlar da harekete geçecek. Booking com'u emsal göstererek faaliyetlerinin durdurulması için bir yasal girişimimiz olacak.

Bu şirketlerin Türkiye'de iki tane sıkıntısı var. Birincisi vergiyle ilgili, biz burada çözüm makamı değiliz. Vergi işlerini hallederlerse vergisel boyutta Türkiye'de sistemin içine girerlerse TC faturası kesmeye başlarlarsa biz onları zaten kurumsal olarak üye yapacağımızı söyledik. Önce o işleri halletmeleri gerektiğini söyledik, bu biraz yanlış anlaşıldı.





Booking.com'un yeniden açılmasını isteyen küçük otelciler ne yapacak?



Türkiye'de de bu işleri yapan firmalar var, pazarlama faaliyetleri içinde, gayet başarılı firmalar var. Küçük otellere tavsiyem vergi ile ilgili sıkıntısı olan şirketlerin bu sıkıntılarını halletmelerini beklemek yerine bir an önce Türkiye'deki portalları kullanarak ürünlerini pazarlamaya başlamalarında fayda var.

UBER'E TAM SAHA PRES



Denetim yetkileriniz artırıldı. Seyahat acentesi belgesini amacının dışında kullanan tüm kurum ve kuruluşlara direkt müdahale yetkisi kazandınız. Bu yeni yapının nasıl bir kazanımı olacak? Yetkinizi şu ana kadar nasıl kullandınız?

Bütün havalimanlarında özellikle Dalaman, Bodrum, İzmir, Antalya, Alanya gibi özellikle turistin yoğun olduğu noktalarda denetime başladık. Bu denetimin özelliği şu, biz seyahat acentası belgesinin herhangi bir başka amaçla kullanılmasını engellemek için bu denetimleri yapıyoruz. Seyahat acentası belgesi sahibi biri havaalanından herhangi bir merkeze servis yapamaz, shuttle düzenleme yetkisi yok. Seyahat acentası kendi yolcusunu sadece havalimanından alabilir, ona tur ve transfer yapabilir. Bunun haricindeki aktivitelerde bu belgeyi kullanların belgelerini iptal ediyoruz bir. İkincisi bunu Uber amacıyla kullananlar var. Seyahat acentalarından Uber olarak kullananlar değil de Uber taksicilik faaliyeti yapalanlar seyahat acentesi belgesi alarak bu işten kurtulabileceklerini, yasal bir zemine kavuşacaklarını zannediyorlar böyle bir şey yok. TÜRSAB belgesi kesinlikle Uber faaliyetleri için yeterli bir belge değil. Uber faaliyeti yapan kişi ve kurumlarla bizim herhangi bir şekilde belge kullandırma gibi bir durumumuz da yok bunu da tespit ettiğimiz zaman acente belgelerini iptal ediyoruz.



Uber'e karşı alınan UKOME kararları yumuşadı. Turizm yolcu taşıma belgeli taksilere getirilen 7 yolcu sınırı ve 12 saat önceden rezervasyon zorunluluğu kaldırıldı. Bu karar turizmciyi rahatlattı mı?



Biz seyahat acentaları birliğinin temsilcilerinin de UKOME'lerde olması gerektiğini savunuyoruz. Biz turizm ülkesiyiz, turizmden çok önemli şeyler bekliyoruz. Gerçekten işini yapan seyahat acentelerine de rahatsız etmemek lazım. Pasaport ve koltuk kontrolü, turizm açısından hoş değil. Bu kararlar alınırken birinin de turizmci gözüyle bakması lazım. Turisti seyahat acentası taşır. Bu kadar net. Biz getiriyoruz turisti, tur ve transferini de kesinlikle seyahat acenteleri yapmak zorunda. Bu olmazsa hedeflenen turizm rakamlarına ulaşmamız mümkün olmaz. İstediğimiz işimizi huzur içinde yapmak.

'DOLANDIRICILAR BU SİSTEMİ KOPYALAYAMAYACAK'



Kaçak acentelere karşı dijital doğrulama sistemi başlattınız. Sistem nasıl işleyecek, biz bunu nasıl göreceğiz?

Dijital doğrulama sistemi tüm acentelerimize bildirildi. Acentelerimizin kimlik bilgileriyle kendi internet sitelerine bir logo, etiket yapıştırıyoruz, Bundan böyle tüketiciler seyahat acentasının web sitesine baktığında yasal olup olmadığını, bizim web sitelerimize, bilgi bankalarımıza bağlanarak o sitenin yasal olup olmadığını öğrenebilecek. Daha önce de birkaç kez denendi Tatil Meleği adı altında ama kopyanabiliyordu. Biz kopyalanamaz bir sistem geliştirdik. Eğer dijital doğrulama sistemi yoksa bir seyahat acentesinde o acentenin yasal olup olmadığını öğrenemezsiniz. Dijital dogrulama sistemiyle bu sıkıntı ortadan kalkacak.





'BRUNSON GELEN TURİSTİ ETKİLEMEDİ'



Turizm krizlere karşı en hassas sektörlerden biri. ABD ile yaşanan Rahip Brunson gerginliğinin turizme şu ana kadar herhangi bir etkisi oldu mu?



Rahip Brunson krizinin turizme şu ana kadar herhangi bir etkisi olmadı, bundan sonra da olmasını beklemiyorum. Türkiye bir turizm ülkesi, alternatifi çok az. Hem kültürü hem tarihi hem doğası hem insanı hem turistik tesisleri ve hizmet kalitesiyle tartışmasız bir turizm yıldız olan bir ülke. Bu tür suni krizlerin herhangi bir şekilde bizi etkilemesi mümkün değil.

'3. HAVALİMANI İLE DAHA ÇOK ÇİNLİ ÇEKECEĞİZ'



Hükümetin 100 günlük eylem planında turizm de önemli yer tutuyor. Çin vurgusu turizm bölümünde de dikkat çeken noktalardan biri. Eylem planını nasıl buldunuz? Çin'den daha fazla turist çekme konusunda nasıl bir yol izlenecek?



Eylem Planı'nda turizmin ayrı bir başlık olarak yer almasından son derece mutluyuz. Planda aksiyona yönelik bir sürü tedbir var onları da memnuniyetle karşılıyoruz. Çin dünyada yurtdışına en çok turist gönderen ülke. Karşılıklı uçak seferlerindekesi sorunlar nedeniyle biz bu pazardan henüz hak ettiğimiz payı almıyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın sıkışıklığından dolayı karşılıklı olarak sefer sayıları yıllardır artırılamıyor. 29 Ekim'den itibaren yeni havalimanını kavuşuyoruz. Kapasitede çok ciddi büyüme olacak. Böylece sefer sayısı sorununun aşılacağını, çok kısa sürede hakettiğimiz Çinli turist sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Pazarlama çalışması ile ilgili bir sıkıntı yok fakat ulaşım ayağı olmadan iş bir türlü realize olmuyor.



İlk 6 ayda 16 milyon turist ve 11.4 milyar dolarlık gelir ile rekor kırıldı. Kişi sayısında hedefler yakalandı ancak gelirlerde istenilen noktada mıyız? Neden? Nasıl ulaşacağız?



Önce kapasite artacak ki, arz talep dengesine göre fiyat artışına doğru yönelim olsun. 2018 itibariyle kapasite yakalandı, ilk 6 ayda 16 milyon turist hedefini tutturduk.Yılın sonunda 40 milyon hedefinin tutturacağız gibi görünüyor. Gelirler de 32 milyar dolar civarında kalacak. Sebebi belli. 2016 gibi bir seneden çıktı Türkiye, bunu unutmamak lazım. 2018'de rekor kırdık kıymetini bilmiyoruz. Gelirle ilgili öncelikle fiyat ortalamalı harcamaları yükseltmemiz lazım. Bununla ilgili artık daha niş marketler üzerinde biraz daha çalışmak gerekiyor. Spor turizmi, kongre, kruvaziyer, gastronomi, sağlık turizmi gibi bu alanlarda da kişi başı harcamalar çok yüksek. Dolayısıyla bu segmentlerdeki artışları da zaman içinde yakalayacağız.

Kurdaki yükseliş turizmi nasıl etkiliyor?



Kurun negatif veya pozitif bir etkisi var diyemem.Turizm sektöründeki yatırımlar açısından kurun oynak olması sıkıntı yaratıyor.



'ODA SIKINTISI YAŞANABİLİR, ACELE EDİN'



Yaklaşan 9 günlük bayram tatili turizmi nasıl etkileyecek?

Ağustos ayı turizmin en yüksek sezonu. Çok ciddi bir turist girdisi var. Yerli turistinde erken rezervasyon kampanyaları ile otellerde belli doluluklara ulaşılmıştı. Bayramın 9 gün olması nedeniyle ciddi oda sıkıntısı yaşanacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş başladı da zaten. Hem uçaklarda hem de otellerde yer bulmak zorlaştı. Burdan da yola çıkarak şunu tekrar tavsiye ediyoruz. Erken rezervasyon yapacağız ucuz alacağız ve istediğimiz tesiste yer bulacağız.Aksi takdirde son günlere kalırsanız işler zorlaşacak. Artık bundan sonra turizm rakamları her geçen gün artacağı için bundan sonra erken tatil planlaması yapmak lazım.



