Konut fiyatlarında yeni dönem: İlk olarak İstanbul'dan başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da, geçtiğimiz günlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (TKGM) 178. Kuruluş Yıl Dönümü programında ‘Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi’ kapsamında Türkiye genelinde ‘Değer Bilgi Merkezi’ uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı.

Merkez sayesinde adil, erişilebilir ve bu anlamda gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine kavuşulması hedeflenirken, vatandaşın da yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabileceği ifade edildi.

Açıklamaya göre parsel sorgu sisteminde olduğu gibi taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz orada edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek.

Bakan Kurum konulmasında "Halihazırda piyasada çokça karşılaştığımız ve vatandaşımızı rahatsız eden manipülasyonların da bu anlamda önüne geçmiş olacağız. Vatandaşımızın tüm yatırım kararlarını en doğru ve şeffaf şekilde vermesini sağlayacak; hem zamandan, hem de maddi açıdan kazanmasına imkan tanımış olacağız" ifadelerini kullandı.