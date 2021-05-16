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Konutta Türkiye'nin en değerli ilçeleri Beşiktaş ve Sarıyer

Konutta ortalama metrekare değeri en yüksek ölçülen ilçe 25 bin 984 lirayla Beşiktaş olurken, Beşiktaş'ı, 19 bin 134 lirayla Sarıyer, 16 bin 941 lirayla Bozcaada ve 15 bin 481 lirayla Bakırköy izliyor. Türkiye'nin en değerli ilk 10 ilçesi arasında İstanbul'dan 7, Muğla, İzmir ve Çanakkale'den birer ilçe bulunuyor. İzmir'de başı 15 bin 445 liralık metrekare değeriyle Çeşme çekerken, Çeşme'yi, 9 bin 765 lirayla Urla ve 9 bin 530 lirayla Narlıdere takip ediyor

Konutta en değerli ilçe belli oldu
AA

Konutta Türkiye'nin en değerli ilçesi, 25 bin 984 lira ortalama metrekare rakamına ulaşan Beşiktaş oldu.

Emlak bilgi bankası Tapusor.com tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin en yüksek fiyatlı konutlarının bulunduğu ilçeleri baz alan araştırmaya göre, Beşiktaş zirvede yer aldı.

Ortalama konut metrekare değeri yaklaşık 25 bin 984 liraya ulaşan Beşiktaş'ı, 19 bin 134 lirayla Sarıyer, 16 bin 941 lirayla Bozcaada ve 15 bin 481 lirayla Bakırköy takip ediyor.

İzmir Çeşme 15 bin 445 liralık ortalama konut metrekare değeriyle 5'inci olurken, Muğla Bodrum 14 bin 825 lirayla 6'ncı, Beykoz 14 bin 546 lirayla 7'nci, Adalar 14 bin 273 lirayla 8'inci, Kadıköy 13 bin 352 lirayla 9'uncu, Şişli 12 bin 51 lirayla 10'uncu sırada yer alıyor.

Türkiye'nin en değerli ilk 10 ilçesi arasında İstanbul'da 7, Muğla, İzmir ve Çanakkale'den birer ilçe bulunuyor.

İlk 50 ilçe sıralamasına ise yine İstanbul damga vuruyor. İstanbul'dan 21, İzmir'den 11, Muğla'dan 8, Antalya'dan 7, Çanakkale, Sakarya ve Aydın'dan birer ilçe listede yer alıyor.

İZMİR'DE ÇEŞME VE URLA BAŞI ÇEKİYOR

İzmir'in en değerli ilçeleri arasında başı 15 bin 445 liralık metrekare değeriyle turistlerin ve yazlıkçıların uğrak noktası Çeşme çekiyor. Çeşme, kentte metrekare değerinde 10 bin lirayı aşan tek ilçe konumunda bulunuyor.

Çeşme'yi, 9 bin 765 lirayla Urla, 9 bin 530 lirayla Narlıdere, 9 bin 433 lirayla Güzelbahçe, 8 bin 267 lirayla Foça, 6 bin 613 lirayla Bornova ve 6 bin 496 lirayla Karşıyaka takip ediyor.

Karaburun 6 bin 143 lirayla 7'nci, Gaziemir 5 bin 685 lirayla 8'inci, Menderes 5 bin 613 lirayla 9'uncu ve Balçova 5 bin 494 lirayla 10'uncu sırada yer alıyor.

BODRUM, MUĞLA'DA ZİRVEDE

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Bodrum, özellikle salgın döneminde yazlıkçıların yoğun rağbet etmesi sonrası değer artışını sürdürüyor.

Muğla'nın en değerli ilçeleri arasında 14 bin 825 lirayla başı çeken Bodrum, kendisini takip eden en yakın ilçeye 5 bin liranın üzerinde fark atmış durumda.

Bu alanda Bodrum'u, 9 bin 232 lirayla Datça, 8 bin 509 lirayla Marmaris, 8 bin 384 lirayla Ula, 7 bin 840 lirayla Fethiye, 6 bin 825 lirayla Köyceğiz, 5 bin 868 lirayla Ortaca ve 5 bin 615 lirayla Milas izliyor.

Antalya'da Kaş, 11 bin 524 liralık ortalama konut metrekare değeriyle kentin en değerli ilçesi konumunda bulunuyor.

Kaş'ı, 8 bin 330 lirayla Kemer, 6 bin 884 lirayla Konyaaltı, 6 bin 168 lirayla Demre ve 6 bin 74 lirayla Alanya takip ediyor<.

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