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        Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:45
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        Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Emin D. ile Hacı S'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.

        Şüphelilerin kaldığı evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda, 385 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        Galeri

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