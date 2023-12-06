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        Konya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Konya'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:32
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        Konya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Konya'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmaktan haklarında 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O, M.A. ve İ.T'nin kaldığı adreslere operasyon düzenledi.

        Yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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