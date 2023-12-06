Konya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Konya'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmaktan haklarında 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O, M.A. ve İ.T'nin kaldığı adreslere operasyon düzenledi.

Yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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