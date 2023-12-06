İrfan Can Kahveci yıldızları geride bıraktı: Talica, Sneijder, Sosa, Visca...
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Sivasspor karşısındaki performansıyla alkış toplarken, kariyerinde de önemli bir sezonunu yaşıyor. 14. haftası geride kalan Süper Lig'de, İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu ünvavına sahip oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın 42. dakikasında İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-0 öne geçirmişti.
28 yaşındaki yıldız oyuncu, Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2014-15 sezonundan bu yana attığı 17 golle ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu unvanına da sahip.
Kariyerinde Gençlerbirliği, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını giyen İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Edin Visca, Wesley Sneijder ve Talisca gibi yıldızları da geride bıraktı.
İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı tüm maçlarda toplamda 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro. (Transfermarkt)