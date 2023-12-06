İsrail'in Gazze'ye saldırıları gece boyu sürdü! Yüzlerce Filistinli göç etmeye çalıştı
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları 7 günlük insani aranın ardından şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece boyu sürdürürken, dün yüzlerce Filistinli güneyde Refah kentine göç etmeye çalıştı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’nda iki evi bombalaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi bombalaması sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
MÜLTECİ KAMPINA YOĞUN SALDIRI
İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nı merkezine fosfor bombalarıyla yoğun bir şekilde saldırdı.
YÜZLERCE FİLİSTİNLİ GÖÇ ETTİ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentine düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle yüzlerce Filistinli, güneydeki Refah kentine doğru göç etti.
NETANYAHU: GAZZE SİLAHSIZLANDIRILACAK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun kara işgalini genişletmeye devam ettiği ve insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nin "savaştan sonra uluslararası bir tarafın müdahalesi olmaksızın İsrail'in denetiminde silahsızlandırılması gerektiğini" söyledi.
Gazze Şeridi'nin İsrail'e bir daha tehdit oluşturmayacağını savunan Netanyahu, terörü desteklemekle suçladığı Ramallah merkezli Filistin yönetiminin, Gazze'yi yönetemeyeceğini öne sürdü.
Netanyahu, "Savaştan sonra Gazze silahsızlandırılacak. Bunu yapabilecek tek güç İsrail ordusu. Hiçbir uluslararası güç bu sorumluluğu üstlenemez. Gözlerimi kapatıp bunu kabul edemem." dedi.
GAZZE'DE CAN KAYBI 16 BİNİ GEÇTİ
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk ve 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 82, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.
İSRAİL İNSANİ ARANIN HEMEN ARDINDAN SALDIRILARA BAŞLADI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.
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