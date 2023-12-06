İsrail'in Gazze'ye saldırıları gece boyu sürdü! Yüzlerce Filistinli göç etmeye çalıştı

Netanyahu, "Savaştan sonra Gazze silahsızlandırılacak. Bunu yapabilecek tek güç İsrail ordusu. Hiçbir uluslararası güç bu sorumluluğu üstlenemez. Gözlerimi kapatıp bunu kabul edemem." dedi.

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GAZZE'DE CAN KAYBI 16 BİNİ GEÇTİ

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk ve 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.