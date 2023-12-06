MEB'den "sınıf annesi" talimatı! Bir dönem resmen sona erdi
Geçtiğimiz aylarda bir öğrenci ile sınıf annesi arasında yaşanan tartışma uzun süre sosyal medyada tartışılmıştı. Yaşanan tartışmalar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Valiliklere giden yazıyla bir dönem sona erdi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren sınıf annesi kararı...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il Valiliklerine gönderilen yazıyla okullarda bir dönem sona erdi. Alınan karar sonrası başta öğrenci ve veliler olmak üzere kamuoyunun genelinde "Sınıf annesi kaldırıldı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, artık okullarda sınıf annesi olmayacak mı? İşte merak edilen detaylar...
SINIF ANNESİ YASAKLANDI MI?
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından "Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)" başlığıyla gönderilen yazı sonrası okullarda sınıf annesi dönemi kapandı. Mevcut yazıda "Bakanlığımıza yapılan başvurularda bazı okullarımızda "sınıf annesi" adı altında velilerin görevlendirildiği, görevlendirilen bu kişilerin sınıfın çeşitli ihtiyaçları için velilerden aidat ve benzeri adlar altında para topladıkları, ders araç - gereci temini yönünde faaliyetlerde bulundukları ve zaman zaman derslere müdahil oldukları dile getirilmektedir. Ayrıca bu kişilerin, kişisel verilerin korunmasına aykırı olarak öğrencilerin görütülerini kaydettikleri ve bugörüntüleri çeşitli sosyal medya platformalrında yayınladıkları kamuoyuna yansımaktadır. Bu bağlamda ders öğretmeni dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesi eğitimin niteliğini bozmakta ve pedegojik ilkelere aykırı durumlar oluşmaktadır. Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim." ifadeleri yer aldı.
SON OLARAK SOSYAL MEDYADA TARTIŞMAYA YOL AÇMIŞTI
Resmi bir unvan ve görev olmamasına karşın okullarda varlığı gelenek haline gelen sınıf annelerinin öğrenci ve velilerle tartışmaları sık sık gündeme geliyordu. Son olarak geçtiğimiz ekim ayında bir öğrenci ve sınıf annesi arasında yaşanan tartışmanın videosu TikTok'ta paylaşılmış görüntüler sosyal medyada tartışmalara ve sınıf annelerine karşı tepkilere neden olmuştu.