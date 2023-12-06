Baraj doluluk oranı | İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı! 6 Aralık güncel baraj doluluk oranı, baraj doluluk oranı ne oldu?

Baraj doluluk oranı | İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı! 6 Aralık güncel baraj doluluk oranı, baraj doluluk oranı ne oldu?

İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı! Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 26 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 6 Aralık Çarşamba itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 06.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:44 facebook

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