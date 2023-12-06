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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranı | İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı! 6 Aralık güncel baraj doluluk oranı, baraj doluluk oranı ne oldu?

        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 26 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 6 Aralık Çarşamba itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:44
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        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 34.47'ye çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 34.71 OLDU

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        Son 26 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 6 Aralık Çarşamba itibariyle doluluk oranı yüzde 34.71'e yükseldi.

        26 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 18.53'E ULAŞTI

        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 26 günde yüzde 18.53 artış sağladı.

        BU HAFTA DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hafta içi ve cumartesi günü mega kentte sağanak bekleniyor.

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        #baraj doluluk oranı
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