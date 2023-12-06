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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'de yükseliş devam ediyor: 20 ayın zirvesinde - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de yükseliş devam ediyor: 20 ayın zirvesinde

        BlackRock'ın, Bitcoin spot ETF başvurusunda güncellemeye gitmesi ve Fed'in mart ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi kripto paralrda ralli yaşanmasını sağladı. Bitcoin bugün 20 ayın ardından 44 bin doların üzerini görürken son 3 günde yüzde 10.4 değer kazandı. Hafta başından bu yana kripto paraların toplam piyasa değerinde 120 milyar dolarlık artış kaydedildi

        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 06.12.2023 - 08:29 Güncelleme: 06.12.2023 - 08:29
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        120 milyar dolarlık ralli
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        Kripto paralarda Fed'in artık daha güvercin bir duruş ortaya koyacağı ve Bitcoin spot ETF'lerin onaylanacağına yönelik beklentiler yükselişe yol açmaya devam ediyor.

        Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin dün gece saatlerinde Nisan 2022'den bu yana ilk kez 44 bin doların üzerini gördü. Bu sabah itibarıyla günlük yüzde 4.8'lik yükselişle 43 bin 737 dolardan işlem gördü.

        Bitcoin pazar günü 40 bin doların altında işlem görüyordu. 3 günlük yükselişi bu sabah itibarıyla yüzde 10.4'ü buldu. Bitcoin son 1 ayda yüzde 25, 2023 genelinde ise yüzde 165 yükseldi.

        AVAX YENİDEN İLK 10'DA

        Bitcoin'de yaşanan sert yükseliş diğer kripto paralara da olumlu ynasıdı. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci para Ethereum yüzde 2.4 yükselerek 2.280 dolara çıktı. Ripple günlük yüzde 0.5, Solana yüzde 6.9, Cardano (ADA) yüzde 5.2, Dogecoin ise yüzde 8.4 yükseldi.

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        Günün en dikkat çekici yükselişlerinden birisi ise Avalanche'da (AVAX) yaşandı. AVAX yüzde 16'lık yükselişle 26.4 dolara çıktı. AVAX böylece 9.6 milyar dolarlık toplam piyasa değeriyle yeniden piyasa değeri sıralamasında ilk 10'da kendisine yer buldu.

        Son 3 günde kripto paraların toplam piyasa değeri yaklaşık 120 milyar dolar artarak 1.6 trilyon doların üzerini gördü

        BLACKROCK BAŞVURUSUNU GÜNCELLEDİ

        Bu haftaki yükselişte ABD'de regülatörlerin Bitcoin spot ETF (borsa yatırım fonu) başvurularını onaylayacağına yönelik beklentinin güçlenmesi etkili oldu. BlackRock'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvuruda güncellemeye gitmesi özellikle söz konusu beklentiyi güçlendirdi. BlackRock'ın SEC sitesinde yayımlanan yeni belgelerinde kara para aklama kurallarına uyum ve olağandışı fiyat hareketleri yaşanması durumunda alınacak aksiyonların başvuruya eklendiği görüldü.

        Bu yeni belgelerin eklenmesi SEC ile BlackRock arasında Bitcoin spot ETF onayı için görüşmelerin sürdüğünü ve firmanın onay için gerekli adımları attığı şeklinde yorumlandı.

        Bitcoin spot ETF başvurusu yapanlar arasında dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackrRock'ın yanında VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise ve Invesco gibi önemli şirketler bulunuyor. Bitcoin spot ETF'erinin onaylanmasıyla kripto para piyasasına daha fazla kurumsal sermayenin girmesi ve yatırımcının bu piyasaya olan güveninin artması bekleniyor.

        FED'DEN MART AYINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

        Analistler bunun yanında Fed'in 2024 itibarıyla daha güvercin bir duruş sergileyeceğine yönelik beklentilerin de kripto paralara ilgiyi artırdığını belirtti. CME FedWatch Tool'da Fed'in martta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine 1 hafta önce yüzde 34 ihtimal verilirken, bugün itibarıyla söz konusu olasılık yüzde 55'i aştı.

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