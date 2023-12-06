"İsrail Hamas'ın tünellerini suyla dolduracak" iddiasına İsrail'den yanıt

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"TÜNELLERİ SUYLA DOLDURMAK İYİ FİKİR" Wall Street Journal'ın "İsrail ordusunun Hamas'a ait yeraltı tünellerine deniz suyu basacağı" iddiası hakkında Halevi, "Yer altı tünellerinin kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir. Henüz bu konuda yorum yapmayacağım." dedi.

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İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'de birden fazla yeraltı yapısıyla karşılaştıklarını, "Hamas üyelerinin bu yapıları kullanmasını önlemek için patlatma, yıkma gibi seçenekler de dahil farklı yöntemlere sahip olduklarını" ifade etti.