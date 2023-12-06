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        Haberler Dünya "İsrail Hamas'ın tünellerini suyla dolduracak" iddiasına İsrail'den yanıt

        "İsrail Hamas'ın tünellerini suyla dolduracak" iddiasına İsrail'den yanıt

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları 7 günlük insani aranın şiddetini artırarak devam ederken, Wall Street Journal'da yer alan haberde İsrail'in Hamas'ın tünellerini deniz suyuyla doldurmayı planladığı iddia edildi. İsrail Genelkurmay Başkanı ise bunun iyi bir fikir olduğunu dile getirdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:06
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        The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Hamas'ın tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için büyük bir pompa sistemi kurduğunu iddia etti.

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        Yetkililer, İsrail'in bu sistemle tünelleri yok etmeyi ve Hamas üyelerini sığınaklardan çıkarmayı hedeflendiğini belirtti.

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        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait yeraltı tünellerine "deniz suyu basmanın iyi bir fikir olduğunu" belirtti.

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        "TÜNELLERİ SUYLA DOLDURMAK İYİ FİKİR"

        Wall Street Journal'ın "İsrail ordusunun Hamas'a ait yeraltı tünellerine deniz suyu basacağı" iddiası hakkında Halevi, "Yer altı tünellerinin kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir. Henüz bu konuda yorum yapmayacağım." dedi.

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        İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'de birden fazla yeraltı yapısıyla karşılaştıklarını, "Hamas üyelerinin bu yapıları kullanmasını önlemek için patlatma, yıkma gibi seçenekler de dahil farklı yöntemlere sahip olduklarını" ifade etti.

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        İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının 60'ıncı gününde Han Yunus'a yöneldiğini belirten Halevi, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar hakkında, "Hamas liderlerinin 7 Ekim saldırılarının sorumlusu ve İsrail için meşru hedef olduğunu, hepsine ulaşacaklarını" dile getirdi.

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        Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin durumundan endişe duyduklarını ve istihbarat toplamak için çalıştıklarını söyleyen Halevi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yol açtığı yıkım hakkındaki soruya ise, "Hamas'ın bu yıkımdan sorumlu olduğu" cevabını verdi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #Hamas
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