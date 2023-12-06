Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda, “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları”, “Yunanistan'a 6 yıl sonra yapılacak olan ziyaret”, “gizli fon davası ve fenomen soruşturması”nın yanı sıra “asgari ücret süreci” gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Ayrıca, asgari ücret belirleme süreci de gündem maddeleri arasında yer alıyor. Komisyon, 11 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını yapacak ve genel ekonomik değerlendirme yapılarak görüşme takvimi belirlenecek.

Erdoğan’ın 7 Aralık'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları da gündemde olacak. Birleşmiş Milletler'deki oylamada çekimser kalan Yunanistan'dan Gazze konusunda destek istenecek ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yapılacak görüşmede “sınır güvenliği” ve “göç başlıkları” ele alınacak.

BAKAN IŞIKHAN MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARINA YÖNELİK SUNUM YAPACAK

Yeni yılda zam bekleyen memur ve emeklilere yönelik hazırlıklar da ele alınacak. Ocak ayında yapılacak artışa yönelik hazırlıklar, temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon oranları dikkate alınarak yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hem asgari ücret belirleme süreci hem de memur ve emekli zamlarına yönelik kabinede sunum yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı'na hem asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılacağı ve böylece asgari ücretin de 15 bin 393 liraya yükseleceğine ilişkin yapılan yorumlar hem de Bakan Işıkhan'ın tek zam açıklaması soruldu. Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.

Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz.

Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız."