Konya, Unilever'in ev bakım ürünleri üretiminde küresel bir üs haline geliyor

Unilever, Türkiye'deki yatırımlarını genişletiyor. Bu doğrultuda Unilever'in Konya'daki ev bakım ve güzellik ve sağlık ürünleri fabrikasının kapasitesi artırıldı.

Toz deterjan üretimine yapılan son yatırım, Unilever’in Konya’dan ihracat yaptığı ülke sayısını 33'ten 39'a çıkardı. Böylece Unilever'in Konya fabrikasından çıkan ürünler, güzellik ve sağlık ürünlerinde Libya'dan Orta Asya ülkelerine, ev bakım ürünlerinde ise Şili’den Avustralya'ya kadar dünyanın dört bir yanına ulaştırılıyor. Konya Unilever fabrikası, aynı zamanda Unilever’in dünyadaki ev bakım fabrikaları arasında ikinci en büyük ev bakım fabrikası haline geldi.

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Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, Unilever Konya fabrikasının Türkiye'deki operasyonları arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Konya'daki ikinci fabrika yatırımımız olan ev bakım, güzellik ve sağlık ürünleri fabrikamız, tedarikçileriyle birlikte 350 milyon Euro'luk bir yatırımla 2017 yılında faaliyete geçti. Bu tesis, açıldığından bu yana üretim kapasitesini %30 artırmayı başardı ve hala daha da genişlemeyi hedefliyor. Bu yıl, 9,5 milyon Euro değerindeki yeni hat yatırımımızla ihracat üssü olma hedefimizi güçlendirdik."

Ali Fuat Orhonoğlu, Unilever'in küresel olarak ev bakım işinin tedarik zincirini yenilemeye ve yapay zeka teknolojilerini entegre etmeye karar verdiğini belirterek, "Unilever olarak markalarımızı 'göz ardı edilemeyecek kadar üstün' şekilde konumlama stratejimizi destekleyecek nitelikte dünya genelinde yeni fabrikalar, üretim hatları ve depolar dahil olmak üzere birçok yatırım yapılıyor. Konya'daki son teknolojiye sahip fabrikamız bu stratejinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Unilever'in bu üstünlük standardı ve Konya fabrikasının mükemmel performansı bir araya geldiğinde, Türkiye'deki yatırım kararını çok cazip hale getirdi" dedi.

Ali Fuat Orhonoğlu, Konya fabrikasının birçok alanda örnek bir fabrika olduğunu belirterek, "Son 3 yılda %30'un üzerinde verimlilik öne çıktı ve bu yatırım gerçekleştirildi. Türkiye’de mühendislerimizin yeteneği ve emekleriyle küresel olarak örnek teşkil eden projeler ve uygulamalar hayata geçirildi. Örneğin, Konya tesisimizde enerji verimliliği için bir yapay zeka projesi uyguladık. Unilever ve MEXT işbirliğiyle hayata geçirilen Dijital Kule projesi, toz deterjan üretiminde yapay zeka teknolojisi kullanarak üretim verimliliğini artırmayı ve bunu yaparken de sürdürülebilirliği ileriye taşımayı amaçladı. Bu yenilikçi çözüm sayesinde yıllık doğal gaz tüketiminde %6'lık bir azalma sağlanıyor ve çevreye salınan 760 ton karbondioksit önlenecek. Proje, sanayide dijitalleşmenin çevresel etkileri azaltmadaki gücünü göstermekte" diye konuştu.