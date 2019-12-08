Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı. Konya'nın galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Yeşil-beyazlılar 14 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Gaziantep'in puanı ise 17 oldu.
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