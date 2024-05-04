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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köpeği ezdi, yoluna devam etti

        Köpeği ezdi, yoluna devam etti

        Sakarya'da bir sürücü, yolda yatan köpeği ezdi. Canını kurtarmaya çalışan hayvana aldırış etmeyen sürücü pes dedirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 01:21 Güncelleme: 04.05.2024 - 01:52
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        Köpeği ezdi, yoluna devam etti
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        Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir sürücü, otomobiliyle yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. İnip otomobilini kontrol eden sürücü, aracının altından çıkmaya çalışan yaralı köpeğe aldırış etmeden uzaklaşırken, o anlar kameralara yansıdı.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, 30 Nisan günü saat 12.10'da Yalı Mahallesinde meydana geldi. Otomobiliyle mahalle arasında giden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti.

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        Fotoğraf: DHA

        Otomobilini durduran sürücü, inerek aracını kontrol etti. Otomobilin altından yaralı halde çıkmaya çalışan köpeği gören sürücü, daha sonra tekrar aracına binerek uzaklaştı. Sürücünün köpeğe çarpması, sonrasında ise yaralanan köpeği yolun ortasında bırakıp gittiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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