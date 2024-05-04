Köpeği ezdi, yoluna devam etti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir sürücü, otomobiliyle yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. İnip otomobilini kontrol eden sürücü, aracının altından çıkmaya çalışan yaralı köpeğe aldırış etmeden uzaklaşırken, o anlar kameralara yansıdı.

Fotoğraf: DHA Olay, 30 Nisan günü saat 12.10'da Yalı Mahallesinde meydana geldi. Otomobiliyle mahalle arasında giden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti.