Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Koray Avcı, geçtiğimiz gün 36. Karabiga Priapos Deniz Festivali’nde sahne performansı sergiledi.

Katılımın hayli yüksek olduğu konserde, binlerce müziksever Koray Avcı’nın Müslüm Gürses’den Neşet Ertaş’a, Aşık Veysel’ den kendi şarkılarına kadar oluşturduğu repertuvarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sahne performansı sırasında Koray Avcı’ya Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve tüm belediye çalışanları tarafından çiçek takdim edildi.

"SOKAK ÇALGICILARI DİLENCİ DEĞİLDİR"

Sahne performansının ardından sorularımızı yanıtlayan Koray Avcı, “Sokak sanatçılarına asla dilenci muamelesi yapmayın. Gün gelir siz dilenirsiniz, onlar yine şarkı söylemeye devam eder. Ben de oradan geldim, oradan yetiştim, oradan piştim" şeklinde konuşarak müzisyen olmanın önemine dikkat çekti.

Her konserine yakın dostu ve spor hocası Dorukhan Temel ile birlikte giden Koray Avcı, spor yapmanın sahne performansını çok olumlu etkilediğini ve bu sayede günlerce üst üste konserler verebildiğini sözlerine ekledi.

Spor sayesinde 25 kilo verdiğini söyleyen Koray Avcı, spor yapmanın önemini vurguladı. Koray Avcı, yakın zamanda kolundan tenisçi hastalığı olarak bilinen bir rahatsızlık geçirdiğini ve tam ameliyat olmak üzereyken Dorukhan Temel’ in uyguladığı özel bir teknik ve egzersizle bu hastalığı tamamıyla yendiğini sözlerine ekledi.

Koray Avcı, Temmuz ayında çıkartacağı teklinin ardından yeni bir albümle müzikseverlerin karşısına çıkacağını söyledi.