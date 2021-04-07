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Koray Günter'e Hertha Berlin kancası

İtalya Serie A´da Hellas Verona forması giyen Koray Günter´e Bundesliga´dan teklif geldi

Koray Günter'e Hertha Berlin kancası

Alman kulübü Hertha Berlin, Verona ile 2023 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Koray Günter'in transferi için harekete geçti. Verona´nın Günter için belirlediği bonservis bedel ise 3 milyon Euro.

SERIE A´DA 65 MAÇ

Bu sezon Serie A´da 19 maça çıkan tecrübeli stoperin 2018 yılında transfer olduğu Serie A´da toplamda ise 65 maçı bulunuyor. 2018 yılında Genoa´ya transfer olan, 2019 yılında ise Verona´ya kiralık gönderilen Günter için Verona, 2 milyon Euro bonservis bedeli göndererek tecrübeli stoperi kadrosuna kattı. Hertha Berlin´in transfer etmek istediği 26 yaşındaki oyuncu için Verona´nın belirlediği bonservis bedeli ise 3 milyon Euro. Futbol hayatına Avrupa´da devam etmek istediğini söyleyen, Almanya´da da futbol oynamış olması Günter´in Hertha Berlin´e transfer ihtimalini güçlendiriyor.

TÜRKİYE´DE 6 KUPA

Süper Lig´de Galatasaray formasıyla 3.5 sezon mücadele eden Koray Günter sarı kırmızılı takımla 6 kupa kazandı. 2 şampiyonluk, 3 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşayan Günter, 2018´de bedelsiz olarak Genoa´ya transfer oldu.

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