Koray Şener ismi, Galatasaray Fenerbahçe derbisine damgasını vurdu. Fenerbahçeli genç taraftar Koray Şener derbi öncesi tribünde kalp krizi sonucu vefat etti. Spor dünyasını yasa boğan gelişme sonrası Koray Şener ismi, en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; Koray Şener kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Koray Şener ile ilgili detaylar...
KORAY ŞENER KİMDİR?
Koray Şener, 20 yaşındaydı. Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olan Koray Şener aynı zamanda da 1907 ÜNİFEB üyesiydi.
Galatasaray- Fenerbahçe derbisini seyretmeye gelen sarı-lacivertli taraftar Koray Şener tribünde rahatsızlandı. Koray Şener kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli’nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlandı. Şener’e ilk müdahale tribünde bulunan sağlık görevlilerinden gelirken, Koray Şener apar topar hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şener hayata veda etti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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