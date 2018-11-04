Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi maç öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için Ülker Stadı'nda tören düzenlendi.
Hayatını kaybeden genç taraftarın daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la UNİFEB'in Anıtkabir'i ziyaretinde çekilmiş olan bir fotoğrafı çıkmıştı.
Koray Şener'in Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından attığı "Ali Koç başkanımızla beraber kupa kaldırmak hele ki başkanlığının ilk kupasında orada olacak olmak ayrı bir heyecanlandırıyor beni, umarım bir aksilik çıkmaz. Dünyanın en güzel takımına güveniyoruz" tweet de yürekleri dağladı.
Düzenlenen törende, Koray'ın daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı "Ölünce biz de iyi adam olur muyuz" sözünün yer aldığı bir pankart tribünde açıldı.
Törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli futbol takımının teknik sorumlusu Erwin Koeman, futbolcular, Koray Şener'in ailesi ve çok sayıda taraftar katıldı.
Ali Koç, törende yaptığı konuşmada, kombine kart sahibi Koray'ın okul açık tribününde maçları izlediği koltuğunun üzerine adının yazılarak boş bırakılacağını söyledi.
Törende ayrıca, takım kaptanları Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım, Koray Şener'in ağabeyi Eray Şener ile taraftar grubu temsilcileri de konuşma yaptı. Başkan Ali Koç ve futbolcuların, konuşmaları sırasında gözlerinin dolduğu görüldü.
Başkan Koç, yöneticiler, futbolcular ve ailesi, Koray'ın siyaha boyanan ve üzerinde tribünde çekilmiş çerçeveli bir fotoğrafı ve kitaplarının bulunduğu koltuğuna çelenk bıraktı.
Koray'ın ağabeyi Eray, yaptığı konuşmada, kardeşi için taziye telefonu açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkürlerini iletti.
Törene Fenerbahçe formaları giyerek katılan Koray Şener'in annesi Gülümser ve babası Rıfat Şener güçlükle ayakta durabildi.
Ülker Stadı'ndaki törende imam, taraftarlardan Koray için helallik istedi. Tören, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından sona erdi.
Törenin ardından başkan Ali Koç, Koray Şener'in tabutunu, kardeşleri Eray ve Güray ile cenaze arabasına kadar taşıdı.
Üzerine Fenerbahçe bayrağı ve forması da konulan tabutun taşınması sırasında sarı-lacivertli bazı taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve tezahüratlarla Koray'ı uğurladı.
Koray Şener'in cenazesi, başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular ile taraftarların yer aldığı konvoy eşliğinde defnedileceği Kocaeli'ye doğru yola çıktı.
Saha ortasında da "Seni unutmayacağız" yazılı bir pankart yer aldı.
Stadın skorboardında Koray'ın, bir deplasman maçına giderken yaptığı tezahüratlar gösterildi.
Öte yandan, törende okul açık tribününde çok sayıda Fenerbahçelinin yanı sıra, Galatasaray ve Beşiktaş atkılı taraftarlar da yer aldı.
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