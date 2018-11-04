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Koray Şener'in Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından attığı "Ali Koç başkanımızla beraber kupa kaldırmak hele ki başkanlığının ilk kupasında orada olacak olmak ayrı bir heyecanlandırıyor beni, umarım bir aksilik çıkmaz. Dünyanın en güzel takımına güveniyoruz" tweet de yürekleri dağladı.