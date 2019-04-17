Lastik endüstrisini açık inovasyon anlayışları ile dönüştürmeyi hedefleyen Kordsa ve Continental, kauçuk esaslı bileşiklerle tekstil güçlendirme malzemelerini yapıştırmak yeni bir yapıştırıcı standardı geliştirdi.
Ortak geliştirilen yeni teknoloji CoKoon ile ilgili yaptıkları çalışmaları ve endüstrinin yeni standardı olması hedeflenen bu yeniliğin detaylarını paylaşan iki firma, söz konusu yöntemin sektörde kullanılan yaklaşık 1 asırlık formülün yerine geçebileceğini belirtiyor.
Tekstil güçlendirme malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan yeni teknoloji, sektörde hali hazırda kullanılan resorsinol ve formaldehite alternatif çözüm sunuyor. Continental'in, 2019 yılı içerisinde, bu teknolojiyi kullanarak ilk seri üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediği kaydediliyor.
100 MİLYONLUK HAT AÇILIYOR
Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, "Ar-Ge ekiplerimiz bu teknolojiyi geliştirmek için 9 yılda, 11 bin 240 test yaptılar ve 15 bin 800 iş saati harcadılar. Continental’in de aynı doğrultudaki vizyonu sayesinde güçlerimizi birleştirdik. Yeni teknolojimiz CoKoon üretimde ek maliyet gerektirmiyor. Mevcut ekipman kullanılarak tekstil ve kauçuğu yapıştırmak mümkün" dedi.
Açık inovasyon ilkesini temel aldıklarını aktaran Çalışkan, "Continental ile hiçbir lisans ücreti talep etmeden lisans havuzuna dahil olmak isteyen herkese CoKoon teknolojisini kullanmasını sağlıyoruz. Sadece bir ay içinde, CoKoon teknolojisini kullanmak için 20 firma numune talebi ile başvuruda bulundu. Bunun sektörün yeni yapıştırma standardı olmasını hedefliyoruz. Bunu desteklemek için de kurduğumuz ücretsiz lisanslama modeli ile, herkesin bu teknolojiye kolayca ulaşmasını ve geliştirme yapmasını teşvik ediyoruz" dedi.
Çalışkan'ın verdiği bilgiye göre, Kordsa’nın İzmit’te 100 milyon TL yatırım ile kurulan yeni hattı bu ay sonunda devreye alınacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.