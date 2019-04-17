Lastik endüstrisini açık inovasyon anlayışları ile dönüştürmeyi hedefleyen Kordsa ve Continental, kauçuk esaslı bileşiklerle tekstil güçlendirme malzemelerini yapıştırmak yeni bir yapıştırıcı standardı geliştirdi.

Ortak geliştirilen yeni teknoloji CoKoon ile ilgili yaptıkları çalışmaları ve endüstrinin yeni standardı olması hedeflenen bu yeniliğin detaylarını paylaşan iki firma, söz konusu yöntemin sektörde kullanılan yaklaşık 1 asırlık formülün yerine geçebileceğini belirtiyor.

Tekstil güçlendirme malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan yeni teknoloji, sektörde hali hazırda kullanılan resorsinol ve formaldehite alternatif çözüm sunuyor. Continental'in, 2019 yılı içerisinde, bu teknolojiyi kullanarak ilk seri üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediği kaydediliyor.

100 MİLYONLUK HAT AÇILIYOR

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, "Ar-Ge ekiplerimiz bu teknolojiyi geliştirmek için 9 yılda, 11 bin 240 test yaptılar ve 15 bin 800 iş saati harcadılar. Continental’in de aynı doğrultudaki vizyonu sayesinde güçlerimizi birleştirdik. Yeni teknolojimiz CoKoon üretimde ek maliyet gerektirmiyor. Mevcut ekipman kullanılarak tekstil ve kauçuğu yapıştırmak mümkün" dedi.

Açık inovasyon ilkesini temel aldıklarını aktaran Çalışkan, "Continental ile hiçbir lisans ücreti talep etmeden lisans havuzuna dahil olmak isteyen herkese CoKoon teknolojisini kullanmasını sağlıyoruz. Sadece bir ay içinde, CoKoon teknolojisini kullanmak için 20 firma numune talebi ile başvuruda bulundu. Bunun sektörün yeni yapıştırma standardı olmasını hedefliyoruz. Bunu desteklemek için de kurduğumuz ücretsiz lisanslama modeli ile, herkesin bu teknolojiye kolayca ulaşmasını ve geliştirme yapmasını teşvik ediyoruz" dedi.

Çalışkan'ın verdiği bilgiye göre, Kordsa’nın İzmit’te 100 milyon TL yatırım ile kurulan yeni hattı bu ay sonunda devreye alınacak.