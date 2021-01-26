Kasasında 195 milyar dolar var

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Geçtiğimiz ay Boston Dynamics’i bünyesine katan Koreli otomobil üreticisi Hyundai, bu kez de yapay zekaya sahip insansı bir robot üretti.

Hassas dil ve yüz tanıma özellikleri olan DAL-e ismi verilen robot, hareket kabiliyetini zekasıyla birleştirerek müşteri hizmetleri alanında hizmet verecek. DAL-e'nin insanlarla bağımsız olarak tek başına iletişim kurabildiği belirtildi.

İsmi, “Drive you, Assist you, Link with you-experience -Sizi yönlendirir, size yardımcı olur, sizinle bağlantı kurar-deneyim” kelimelerinin baş harfleri kullanılarak oluşturulan DAL-e'nin, geleneksel robotlardan farklı olarak kişisel bir şekilde iletişim kurabildiği kaydedildi.

İnsansı gövdesiyle de dikkat çeken robot, 1.16 mt boy ve 80 kg ağırlığı sahip. Hareketlilik açısından çok yönlü dört tekerleğini de kullanabilen robotun, konulduğu yerde serbestçe hareket edebildiği ve geniş bir ekrana kablosuz olarak bağlanarak araçları ve teknolojileri anlatabildiği bildirildi.

Android alt yapısı kullanan DAL-e'nin pilot operasyonuna Seul'deki bir yetkili satıcısında başlayan Hyundai'nin daha sonra diğer showroomlarda da bu robottan faydalanacağı öğrenildi.