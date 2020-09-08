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Korkunç cinayet! Cezaevinde kaşıkla öldürdü!

Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'ndeki, T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu’nda iki hükümlü arasında çıkan kavgada, Sezgin T., Bülent Ç.'yi daha önce temin ettiği ve mermere, demire sürterek bilediği kaşığı, sırtına saplayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ölen Bülent Ç.'nin cinsel saldırı suçlusu olduğu öğrenildi

cezaevinde kaşıkla öldürdü
HABERTURK.COM

Enis Yıldırım'ın haberine göre olay Trabzon Beşikdüzü T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu’nda önceki akşam akılalmaz bir cinayet meydana geldi. Hırsızlık, yağma, cinsel saldırı, hürriyetten yoksun bırakma, yaralama suçlarından 52 yıl hapis cezası alan Sezgin T. ile cinsel istismar ve hürriyeti yoksun kılma suçlarından 16 yıla mahkum olan Bülent Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

KAŞIĞI BİLEYİP SIRTINA SAPLADI

Kavgada Sezgin T., yemekhaneden çaldığı ve bir süredir mermerlere ve demirlere sürterek bilediği iddia edilen kaşığı Bülent Ç.’nin sırtına sapladı. Kanlar içerisinde kalan Bülent Ç., jandarma ve infaz koruma memurlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı.

SAVCI CEZAEVİNDE İFADESİNİ ALDI

Cinayetin ardından hücreye konulduğu öne sürülen hükümlü Sezgin T.'nin, ilk ifadesinde, "Naklim, istediğim cezaevine yapılmadığı için cinayet işledim" dediği iddia edildi. Cinayeti aydınlatmak için cezaevine giden cezaevi savcısı, olayın görgü tanığı olup olmadığını araştırıyor.

CİNSEL SALDIRIDAN HÜKÜMLÜYDÜ

Öldürülen Bülent Ç. cinsel saldırı suçunu işlediği 2015 yılında belediye çalışanı olduğu için öfkeli kalabalık belediye önünde toplanmış ve yürüyüş yapmıştı.

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